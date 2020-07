Basket carrozzina, aggredita la giocatrice della Nazionale Beatrice Ion perché disabile e straniera

Brutto episodio capitato nella periferia di Roma ad una giocatrice della Nazionale italiana di basket in carrozzina. Beatrice Ion è stata infatti aggredita verbalmente da un uomo che, probabilmente, voleva il posto auto per disabili e si è scagliato addosso al padre ferendolo.

Non c'è limite al peggio diceva qualcuno... Sconvolgente episodio ad Ardea, nella provincia di Roma, capitato alla giocatrice di basket in carrozzina Beatrice Ion. Beatrice è una giocatrice della Nazionale italiana, anche se di origine romena, e dell'Amicacci Giulianova e lo scorso giovedì 9 luglio ha subito un'aggressione verbale da parte di un uomo che era disturbato dal fatto che avessero la macchina nel parcheggio per disabili.

Prima le offese verbali, poi un'aggressione vera e propria ai danni del padre di Beatrice che si è così sfogata tramite un post su facebook.

Vivo in Italia da 16 anni, ho la cittadinanza italiana e ho fatto qui tutte le scuole. Sto continuando gli studi all'Università, gioco a basket in carrozzina con la Nazionale italiana e mi considero in tutto e per tutto italiana. Eppure sono stata aggredita. Mio papà è in ospedale probabilmente con uno zigomo rotto perché a detta loro siamo stranieri del ca**o che devono tornare al loro Paese. Tralascio le offese che mi sono presa perché sono disabile. Io e mamma eravamo dentro e un tipo ci urlava di uscire. Papà stava tornando dalla sua consueta passeggiata e non è riuscito quasi a parlare, colpito da una testata e altro. Urlava anche davanti ai carabinieri. 'Ho un curriculum criminale, a tua figlia handicappata la becco per strada e mi faccio fare un lavoretto'. Sono stati davvero brutti momenti. E non mi dite che il razzismo in Italia non esiste. L'ho vissuto oggi dopo 16 anni che vivo qui e fa molto male. A chi ci ha aggredito dico di vergognarsi, saremo anche stranieri ma abbiamo più dignità di loro e chi ha guardato tutto senza fare nulla si dovrebbe vergognare ancor di più

Il padre della ragazza è finito in ospedale dopo le percosse subite, con i carabinieri che si sono comunque presentati subito sul posto.

Non sono mancate le reazioni di solidarietà del Comitato Italiano Paralimpico, della Nazionale di basket e di molto personalità del mondo del basket in generale. Uno su tutti Marco Belinelli con un post di delusione: “Non è questo il Paese che sono orgoglioso di rappresentare”.

