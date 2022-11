La vittoria di Tbilisi ci ha lasciato con una certezza: l'Italia sarà ai Mondiali per la seconda volta consecutiva. Non scontato né banale, visto che l'ultima doppietta di partecipazioni risale ormai alle lontane edizioni del 1986 e 1990.

nella finestra di febbraio, ultimo impegno ufficiale prima dell'estate? Coach Gianmarco Pozzecco ha giocato la sua parte, rassicurando la Georgia, ancora a caccia del pass, sul fatto che Italia vedremo nella grande kermesse di Filippine-Indonesia-Giappone? Quale sarà la prima, vera Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco, slegata dall'eredità raccolta da Meo Sacchetti nella gestione di Eurobasket? Proviamo a definire la miglior versione azzurra possibile. Di fianco, due dubbi. Quale Italbasket vedremo, ultimo impegno ufficiale prima dell'estate? Coach Gianmarco Pozzecco ha giocato la sua parte, rassicurando la Georgia, ancora a caccia del pass, sul fatto che schiererà la miglior formazione possibile . Ma, soprattutto,Quale sarà la prima, vera Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco, slegata dall'eredità raccolta da Meo Sacchetti nella gestione di Eurobasket? Proviamo a definire la miglior versione azzurra possibile.

Banchero-Gallinari: le star NBA dovranno esserci

Paolo Banchero e Danilo Gallinari dovranno essere del lotto. Il primo dopo aver abbracciato ufficialmente il progetto azzurro, previo lavoro di convincimento che coach Pozzecco e il suo staff Nicolò Melli e Achille Polonara a completare un front-court di alto livello fisico, tecnico e di QI cestistico. Partiamo da due premesse necessarie per la composizione del reparto lunghi, il più critico, e per l'assegnazione dello slot da naturalizzato, permesso dalle regole FIBA:dovranno essere del lotto. Il primo dopo aver abbracciato ufficialmente il progetto azzurro, previo lavoro di convincimento che coach Pozzecco e il suo staff hanno programmato nei prossimi giorni a Orlando . Il secondo dopo aver pienamente recuperato dall'infortunio al crociato sofferto a fine agosto nel match di andata contro la Georgia. Con le nostre due star NBA a disposizione, sarannoa completare un front-court di alto livello fisico, tecnico e di QI cestistico.

Danilo Gallinari con la nazionale italiana, agosto 2022 Credit Foto Imago

Da Spissu a Fontecchio: un reparto esterni molto profondo

Marco Spissu, Nico Mannion (ma sarà necessario un anno di grande ripresa alla Virtus) e Matteo Spagnolo, atteso a un salto di qualità nei prossimi mesi ( La definizione del back-court potrebbe essere più complessa per l'abbondanza di buoni giocatori esterni. MVP nella vittoria in Georgia , ha confermato il suo ruolo di playmaker titolare. Alle sue spalle potrebbero trovare spazio(ma sarà necessario un anno di grande ripresa alla Virtus) e, atteso a un salto di qualità nei prossimi mesi ( gli indizi arrivati dalle ultime partite , smaltiti i problemi fisici di inizio stagione, sono molto promettenti).

Stefano Tonut è il candidato numero 1 per lo slot di guardia titolare, per fisico, qualità tecniche ed esperienza internazionale. Alessandro Pajola è un'altra certezza per la possibilità di coprire entrambi i ruoli sul perimetro e di fungere da specialista difensivo primario sui ball-handler avversari. L'anno di Eurolega con la Virtus gli permetterà di acquisire esperienza ad alto livello, affinare l'intelligenza cestistica e, soprattutto, migliorare letture e capacità offensive quando sarà chiamato a giocare da playmaker.

Simone Fontecchio sarà il nostro go-to-guy e titolare inamovibile nello slot di ala piccola. Dovrà però riuscire a entrare in maniera più consistente nelle rotazioni degli Utah Jazz. Una stagione NBA a 4.6 minuti a partita (Gigi Datome, a patto che possa trascorrere un'annata senza particolari problemi fisici. Sullo sfondo potrebbe inserirsi invece Gabriele Procida: le qualità atletiche e caratteriali del ragazzo sono indubbie, e sta dimostrando di poter reggere i palcoscenici importanti sarà il nostro go-to-guy e titolare inamovibile nello slot di ala piccola. Dovrà però riuscire a entrare in maniera più consistente nelle rotazioni degli Utah Jazz. Una stagione NBA a 4.6 minuti a partita ( la sua media attuale ) non ci consegnerà un giocatore migliorato in estate. Alle sue spalle ci sarà comunque una coperta lunga, fornita dalla qualità e dall'esperienza che potrà dare, a patto che possa trascorrere un'annata senza particolari problemi fisici. Sullo sfondo potrebbe inserirsi invece: le qualità atletiche e caratteriali del ragazzo sono indubbie, e sta dimostrando di poter reggere i palcoscenici importanti nelle sue prime settimane con l'Alba Berlino

La gioia di Alessandro Pajola e Simone Fontecchio per la vittoria dell'Italia sulla Serbia, Eurobasket 2022 Credit Foto Imago

I 12 possibili Azzurri per i Mondiali 2023

Marco Spissu, Nico Mannion, Matteo Spagnolo

Stefano Tonut, Alessandro Pajola

Simone Fontecchio, Gigi Datome, Gabriele Procida

Achille Polonara, Danilo Gallinari

Paolo Banchero, Nicolò Melli

Gli altri: dieci "azzurrabili" per colmare le assenze

E gli altri? Considerando Amedeo Della Valle ormai esterno al progetto di coach Gianmarco Pozzecco, l'addio di lunga data di Daniel Hackett e la flessione di Marco Belinelli, visto per l'ultima volta in Nazionale oltre tre anni fa e oggi poco utilizzato anche in Eurolega per deficit fisici, ecco una decina di giocatori pronti a giocarsi le chance di entrare nei 12 del Mondiale.

Tommaso Baldasso, ormai un pretoriano di Pozzecco, e Diego Flaccadori, John Petrucelli è pronto a raccogliere lo slot di passaportato in caso di forfait di Paolo Banchero, mentre Giordano Bortolani potrebbe essere una buona soluzione sul perimetro dopo un anno di sviluppo all'estero in Spagna. Michele Vitali e Riccardo Moraschini sono altre due certezze nel ruolo di 2-3. Pippo Ricci e Luca Severini, brillante nel suo vero debutto da rookie dopo l'assaggio di azzurro Paul Biligha e Amedeo Tessitori, coppia di centri super-collaudata e pronta a mettere in campo energia, presenza, stazza e qualche colpo offensivo vicino al ferro. , ormai un pretoriano di Pozzecco, e assente in questa finestra per infortunio , si contendono un posto in regia.è pronto a raccogliere lo slot di passaportato in caso di forfait di Paolo Banchero, mentrepotrebbe essere una buona soluzione sul perimetro dopo un anno di sviluppo all'estero in Spagna.sono altre due certezze nel ruolo di 2-3., brillante nel suo vero debutto da rookie dopo l'assaggio di azzurro nell'amichevole di fine giugno contro la Slovenia , sono buone opzioni per il ruolo di 4 tattico. Infine,, coppia di centri super-collaudata e pronta a mettere in campo energia, presenza, stazza e qualche colpo offensivo vicino al ferro.

I 10 "azzurrabili" per i Mondiali 2023

Diego Flaccadori, Tommaso Baldasso

John Petrucelli, Giordano Bortolani

Michele Vitali, Riccardo Moraschini

Pippo Ricci, Luca Severini

Paul Biligha, Amedeo Tessitori

Pozzecco su Banchero: "Tutti mi chiedono di Paolo, deciderà lui quando venire"

