Star sotto canestro, rockstar sul palco: Gigi Datome, nella serata del 1 agosto, è stato ospite di una leggenda della musica mondiale come Patti Smith in concerto al castello sforzesco di Milano.

Il cestista dell’Olimpia Milano e della nazionale, è un grande appasionato di musica e quando è arrivato il momento di People have the power – uno dei più grandi successi di Patti Smith - Datome è salito sul palco e, dopo uno grande abbraccio con la rockstar americana, ha preso la chitarra e l'ha accompagnata in una grande performance. Il pubblico presente è letteralmente impazzito per la sua presenza.

