Russia nel futuro di Dennis Rodman. L'ex campione NBA coi Detroit Pistons e coi Chicago Bulls è pronto a vestire di nuovo i panni del diplomatico per gli Stati Uniti e a volare in Russia per trattare la liberazione di Brittney Griner, . "Ho avuto il permesso di andare in Russia per aiutare quella ragazza, sto cercando di andarci questa settimana. Conosco troppo bene Putin", ha dichiarato Rodman, 61 anni, in un'intervista a NBC News. Dopo la Corea del Nord, c'è lanel futuro di. L'ex campione NBA coi Detroit Pistons e coi Chicago Bulls è pronto a vestire di nuovo i panni delper glie a volare in Russia per trattare la liberazione di la giocatrice WNBA detenuta dallo scorso febbraio e condannata a 9 anni di carcere per possesso di stupefacenti . "Ho avuto il permesso di andare in Russia per aiutare quella ragazza, sto cercando di andarci questa settimana. Conosco troppo bene Putin", ha dichiarato, 61 anni, in un'intervista a NBC News.

Nel 2014 Rodman aveva definito "cool", "figo", proprio Vladimir Putin e ora vorrebbe sfruttare il buon rapporto che millanta per provare a liberare la Griner, arrestata all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca lo scorso 19 febbraio perché in valigia aveva due cartucce per sigarette elettronica a base di olio di cannabis, sostanza legale negli USA, ma vietata in Russia. Una mossa, quella di Rodman, che secondo alcuni membri dell'entourage del presidente americano Joe Biden potrebbe essere dannosa più che un aiuto reale, nei giorni in cui si sta trattando uno scambio di prigionieri coi russi che riporterebbe in patria la Griner e un altro cittadino americano, Paul Whelan, detenuto per spionaggio, in cambio di Viktor Bout, trafficante d'armi in carcere in America e condannato a 25 anni di carcere.

Il precedente della Corea del Nord

Non sarebbe la prima volta che Dennis Rodman parte come diplomatico non ufficiale per conto degli Stati Uniti (o per volontà sua). In passato si era recato varie volte in Corea del Nord per parlare col leader Kim Jong-un: oltre a svariati discorsi di pace per allentare la tensione tra i due paesi, il "Verme" si è attribuito il merito di aver contribuito alla liberazione dell'americano Kenneth Bae dal regime di Pyongyang.

