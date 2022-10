Chris Paul e Devin Booker, alle campionesse WNBA delle Aces A'Ja Wilson e Chelsea Gray, e ad un numero esagerato di scout, dirigenti delle 30 franchigie e giornalisti da tutto il mondo, va in scena un duello stellare tra Victor Wembanyama e Scoot Henderson, al 99.9% il A Las Vegas, di fronte alle stelle NBAl e, alle campionesse WNBA delle Aces, e ad un numero esagerato di scout, dirigenti delle 30 franchigie e giornalisti da tutto il mondo, va in scena un duello stellare tra, al 99.9% il numero 1 e 2 del prossimo Draft 2023 , i fenomeni che domineranno il prossimo decennio della pallacanestro.

G-League Ignite vincono in volata 122-115 contro Boulogne Metropolitans dopo essere stati avanti 71-52 all'intervallo e i due ragazzi mettono in piedi un autentico show: l'unicorno francese Wembanyama, 222 cm di altezza per oltre 240 di apertura alare, Scoot Henderson, una guardia decisamente più classica ma che ha impressionato già l'anno scorso appena 17enne, replica con 28 punti, 9 assist, 5 rimbalzi e 11 su 21 al tiro, incurante dei 30 centimetri di divario col suo rivale e degli occhi dei dirigenti adoranti. vincono in volatacontrodopo essere stati avanti 71-52 all'intervallo e i due ragazzi mettono in piedi un autentico show: l'unicorno francese, 222 cm di altezza per oltre 240 di apertura alare, finisce con 37 punti, 11 su 20 al tiro, un irreale 7 su 11 da tre, più 5 stoppate e 4 rimbalzi , roba mai vista per un giocatore di quelle dimensioni, mentre, una guardia decisamente più classica ma che ha impressionato già l'anno scorso appena 17enne, replica con 28 punti, 9 assist, 5 rimbalzi e 11 su 21 al tiro, incurante dei 30 centimetri di divario col suo rivale e degli occhi dei dirigenti adoranti.

Wembanyama, che giocava per la prima volta negli Stati Uniti e per la prima volta con regole NBA (campo più largo e match da 48 minuti invece che 40, ndr), ha dichiarato a fine partita: "Eravamo sotto di 21 punti, serviva cambiare marcia ed era necessario che noi giocatori facessimo qualcosa in più. Tornare da un tale svantaggio, è un compito difficile. ... Ci sono volte in cui devi fare quello che abbiamo fatto".

I due fenomeni, Wembanyama e Henderson, si troveranno di nuovo di fronte giovedì 6 ottobre alle 22, ora italiana, per la seconda e ultima sfida di Las Vegas fra G-League Ignite e Boulogne Metropolitans.

Il duello stellare Wembanyama-Henderson

