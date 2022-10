Metropolitans '92 sono volati a Las Vegas per mettere in vetrina il loro gioiello, ed è andata alla grandissima. Victor Wembanyama replica con 36 punti e 11 rimbalzi nella seconda delle due gare di esibizione contro i G-League Ignite e mette un'ipoteca praticamente certa alla scelta numero 1 del prossimo Draft NBA 2023 di giugno. L'alieno classe 2004, oltre 224 centimetri per 240 e passa di apertura alare, mette in piedi un altro show per la pletora di scout, addetti ai lavori, giornalisti e dirigenti delle 30 franchigie accorsi ad Henderson, nel Nevada, per osservarlo da vicino. Stavolta il palcoscenico è tutto suo visto l'infortunio nei primi minuti 112-106, per la gioia del coach Vincent Collet, anche ct della Francia. sono volati a Las Vegas per mettere in vetrina il loro gioiello, ed è andata alla grandissima. Dopo i 37 punti di martedì replica connella seconda delle due gare di esibizione contro ie mette un'ipoteca praticamente certa alla sceltadel prossimodi giugno. L'alieno classe 2004, oltre 224 centimetri per 240 e passa di apertura alare, mette in piedi un altro show per la pletora di scout, addetti ai lavori, giornalisti e dirigenti delle 30 franchigie accorsi ad Henderson, nel Nevada, per osservarlo da vicino. Stavolta il palcoscenico è tutto suo visto l'infortunio nei primi minuti dell'altro fenomeno Scoot Henderson , e alla fine la formazione parigina vince in rimonta, per la gioia del coach, anche ct della

Wembanyama, che dimostra l'ennesima grande dose di personalità e autostima, fa vedere tutto il suo repertorio: bersagli in avvicinamento a canestro, in allontamento svitandosi, attaccando la linea di fondo, col tiro dalla media distanza sopra chiunque con quelle braccia (alla Kevin Durant), concludendo da fuori in transizione e dal palleggio, e correndo in maniera impressionante il campo per un paio di schiacciate da urlo. Un mix che sottolineano ancora una volta le doti uniche di quello che LeBron James ha definito "un alieno" per la capacità di muoversi, per la coordinazione, per la fluidità e per il tocco abbinate ad una taglia fisica mai vista. Wembanyama chiude la sua seconda partita negli Stati Uniti con 36 punti, 11 rimbalzi, 4 assist, 4 stoppate, 11 su 24 al tiro e 2 su 7 da tre, più una terrificante schiacciata in testa al povero Leonard Miller.

A fine partita per "Wemby" ci sono ovviamente grandi sorrisi, le luci di Las Vegas sono tutte per lui, e si intrattiene anche col famoso connazionale Rudy Gobert, nuovo giocatore dei Minnesota Timberwolves, a bordocampo per osservarlo e anche intervenuto in telecronaca su ESPN per parlare del "fratellino" Victor. Il viaggio dei Metropolitans negli Stati Uniti si chiude qui, per Wembanyama è stato solo il primo assaggio di una carriera NBA che inizierà tra pochi mesi e che promette di essere più che luminosa.

Gli highlights della seconda partita di Wembanyama

