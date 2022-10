Mostruoso, semplicemente mostruoso Victor Wembanyama! L'unicorno francese classe 2004, 222 centimetri per oltre 240 di apertura alare, mette in piedi un vero e proprio show a Las Vegas nell'esibizione persa in volata 122-115 dai suoi Boulogne Metropolitans contro i G-League Ignite dell'altro super prospetto Scoot Henderson. Di fronte ad oltre 200 scout accreditati, più giornalisti e i dirigenti di tutte e 30 le franchigie NBA, Wembanyama ha firmato il seguente tabellino: 37 punti, 11 su 20 al tiro, un irreale 7 su 11 da tre, più 5 stoppate e 4 rimbalzi.

Gli highlights del suo show in 2'

