Lo scorso 4 settembre è stato il giorno del lancio ufficiale di NBA 2K21, il videogioco di pallacanestro più amato dagli appassionati di tutto il mondo e anche dagli stessi giocatori NBA e non solo. L'ultimo capitolo della saga di 2K, considerato da tutti la miglior simulazione di pallacanestro ormai dai anni, è stato svelato in una cornice d'eccezione ovvero il Court MLN, un campo a Rho, attaccato all'area ex Expo dove la città si sta allargando, e dove i Da Move, leader europei dell'intrattenimento freestyle, vogliono sviluppare l'allenamento individuale, la preparazione "all'americana" e promuovere il 3 vs 3. In questa location d'eccezione Gianluca Gazzoli, influencer e speaker di Radio Deejay, ha sfidato altri volti noti dello spettacolo e dei social network appassionati di pallacanestro, come Farid Shirvani di MTV, e le partite sono state trasmesse in streaming su Twitch.

In "epoca Covid", dove eventi pubblici e incontri sono ridotti al minimo, ecco che si è costituito il binomio tra Court MLN e NBA2K, e pare abbia funzionato bene per entrambi. La conferma arriva da Lorenzo Pinciroli, leader dei Da Move: "Io già ho lavorato in passato con 2K per il Lucca Comics. Qui il tramite è Gianluca Gazzoli (influencer e speaker di Radio Deejay, ndr), che è un veicolo mediatico per la pallacanestro e che è stato scelto come ambassador per il lancio del nuovo NBA 2K21: tra le proposte fatte a loro è stata la possibilità di sfidare alcune persone e mandare le gare su Twitch, e tra queste c'ero io. Poi ci siamo ritrovati coi ragazzi di 2K, sono venuti qui per cercare una location e si è stretta questa partnership. Li ringrazio perchè sono stati tra i primi a credere in questo progetto. Adesso qui abbiamo la game station, i ragazzi si fermano a giocare anche fino a tarda notte, poi si guarda l'NBA, e quindi si è creata questa collaborazione molto lineare".

NBA 2K21 è già disponibile sulle piattaforme di attuale generazione come PC, Stadia, Nintendo Swicth, PlayStation 4 e XBox One, con Lillard e Kobe Bryant (in maglia 8) in copertina, mentre uscirà poi in concomitanza col lancio delle console di nuova generazione per PlayStation®5 e Xbox Series X, con Zion Williamson e Kobe (in maglia 24) sulla cover. L'ultimo gioiello di casa 2K presenta entusiasmanti miglioramenti sul suo gameplay, sulle caratteristiche online e sulle modalità di gioco: tra questi un realismo senza precedenti (miglioramenti apportati alla presentazione grafica, all'IA dei giocatori), un gameplay d’èlite (un sistema di palleggio impareggiabile sfruttando l'avanzato Pro Stick), un nuova storia "La mia CARRIERA" (parte dal basket delle superiori, passa alle squadre ufficiali di college e approda nell'NBA nella nuova esperienza di stampo cinematografico), e gioca con le squadre classiche e più vincenti della Nazionale USA.

