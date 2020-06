Ettore Messina: "Due italiane in Eurolega un gran riconoscimento. Razzismo negli USA? Irrisolvibile"

L'allenatore dell'Olimpia Milano ha rilasciato un'intervista a 360 gradi a Sport day by day su Telesanterno.

Mercato, crisi economica, società e ovviamente il basket. È un Ettore Messina a tutto tondo quello che ha parlato a Sport day by day su Telesanterno, emittente televisiva regionale dell'Emilia-Romagna. L'allenatore dell'Olimpia Milano ha rilasciato dichiarazioni non banali, come spesso ci ha abituato. A partire da quella che era stata la stagione dei suoi prima dello stop. “Quest’anno siamo stati molto discontinui, con momenti di alto livello, specie in Eurolega, con ottime partite come contro il Panathinaikos, il Barcellona e il Fenerbahce. Nello stesso tempo abbiamo giocato partite anonime che ci sono costate molto. Lo stesso vale per il campionato. Se vuoi competere nella fase finale, meglio arrivarci in posizione favorevole. Stavamo trovando un buon equilibrio e mi sarebbe piaciuto giocare i playoff“. Messina ha poi commentato la possibilità di una seconda squadra italiana in Eurolega:

Mi sembra un riconoscimento per quanto di buono ha fatto la Virtus sia a livello societario che tecnico in questi due anni. Ma il complimento va esteso a tutto il basket italiano. Se non ci fosse stata la Virtus, avrebbe potuto essere Venezia per ciò che ha fatto negli ultimi anni. Speriamo si possa presto concretizzare.

C’è spazio anche per parlare della crisi economica e del rischio che la forbice si allarghi tra le squadra: “Questo è un pensiero comune al quale tutti cerchiamo di dare una risposta. Dalla Lega alle squadre che fanno molta fatica. Ma non è un problema solo del basket o dello sport, ma di tutta la società. Questo è lo stesso discorso iniziato nel 2008 con la prima crisi economica: dobbiamo trovare la soluzione come Paese“.

Milano è molto attiva sul mercato e non soltanto per quanto riguarda l'ingaggio di giocatori stranieri. È della scorsa settimana, infatti, l'ufficialità dell’arrivo di Davide Moretti: “Facendo l’Eurolega non possiamo pensare a una squadra marcatamente italiana, perché i giovani per questo livello non ci sono. Però abbiamo il dovere di seguire ragazzi particolarmente interessanti e Davide potrà aiutarci, specialmente in campionato. Il suo contributo in Eurolega credo non lo possa prevedere nessuno. Sarà necessario un periodo di adattamento. Neppure il suo allenatore del college sa quanto potrà essere utile, perchè il livello di fisicità di Eurolega è secondo solo all'NBA“.

Infine, qualche parola sul razzismo e sulla situazione che stanno vivendo sugli Stati Uniti. Messina ha un'idea ben chiara sull'argomento.

È uno dei più grandi problemi degli USA ed è irrisolvibile. Per una persona di colore la percentuale di essere fermata dalla polizia ed avere problemi è quattro volte superiore a quella di una persona bianca. Il solo fatto di avere un colore diverso ti espone a un rischio molto maggiore. Questi problemi non sono facilmente risolvibili, soprattutto se il presidente degli Stati Uniti, come prima cosa, minaccia l'utilizzo di armi per reprimere eventuali rivolte. Credo sia difficile immaginare un leader di un Paese democratico che invece di placare gli animi, butti benzina sul fuoco. E questo dice tutto della tensione esistente negli Stati Uniti.

