21-5) centra il primo posto matematico al termine della regular-season con l'ennesima grande prova di forza stagionale. A farne le spese è il Fenerbahçe di coach Sasha Djordjevic, caduto per la quinta volta consecutiva (tutte in trasferta) e ormai sempre più lontano dall'obiettivo playoff. Il record di 9-15, con altre quattro gare ancora in calendario, mantiene le speranze vive per la matematica, ma sarà molto complesso per il Fener agganciare uno degli ultimi due posti dello scacchiere, tenuti ora da Bayern Monaco (12-11) e AS Monaco (13-13). Blaugrana, missione compiuta. Complice il doppio ko settimanale del Real Madrid, battuto a Istanbul dall'Efes e a Tel Aviv , il Barcellona () centraal termine della regular-season con l'ennesima grande prova di forza stagionale. A farne le spese è il Fenerbahçe di coach Sasha Djordjevic, caduto per la(tutte in trasferta) e ormai sempre più lontano dall'obiettivo playoff. Il record di, con altre quattro gare ancora in calendario, mantiene le speranze vive per la matematica, ma sarà molto complesso per il Fener agganciare uno degli ultimi due posti dello scacchiere, tenuti ora da Bayern Monaco (12-11) e AS Monaco (13-13).

L'approccio aggressivo ed energetico del Barcellona dà subito una chiara impronta alla partita. Nikola Mirotic (18 punti in meno di 17' con 4/5 dall'arco) e Alex Abrines (18 con 6/7 nel tiro pesante, season-high) non sbagliano nulla. Nick Calathes mette in ritmo chiunque (5 punti, 10 assist). E la panchina contribuisce in toto nonostante le rotazioni corte per le assenze di Cory Higgins, Rokas Jokubaitis e Sertac Sanli. Il Fenerbahçe incassa colpo su colpo con scarsa reazione emotiva e si ritrova definitivamente travolto dalla partenza-sprint del terzo periodo che lancia i blaugrana sul +17 con un break di 9-0 consumato in meno di 90 secondi.

Coach Sarunas Jasikevicius dà indicazioni a Michael Caicedo nella partita tra FC Barcellona e Fenerbahçe Beko Istanbul, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

La tavola è apparecchiata per un lunghissimo garbage-time in cui il Barça sfiora le trenta lunghezze di vantaggio, e che permette a coach Sarunas Jasikevicius di sguinzagliare i nuovi prodotti della cantera. Gael Bonilla, ala messicana di 202 cm, classe 1993, fa il suo debutto assoluto in Eurolega. Michael Caicedo, già visto a sprazzi soprattutto nella parte centrale della stagione, gode di spazio e responsabilità, mostrando qualità atletiche eccezionali e un talento per il gioco molto futuribile. Chiuderà con 7 punti e 3 rimbalzi in 17 minuti, facendo gioire il Palau Blaugrana con un paio di giocate esplosive (qui sotto, segna mandando per terra Jan Vesely).

Per il Fenerbahçe, ancora orfano di Nando De Colo per l'infortunio muscolare sofferto nella trasferta di Vitoria, non bastano i 15 punti di Marko Guduric, gli 11 di Ismet Akpinar e il recupero promettente di Jan Vesely, autore di un primo tempo discreto (8 punti, 2 rimbalzi, 3 assist). Dopo una buona partenza, anche il nostro Achille Polonara si perde nella serata mediocre della sua squadra: chiude con soli 3 punti (tutti in lunetta) e 2 rimbalzi in 13' dalla panchina.

FC Barcellona - Fenerbahçe Beko Istanbul 88-67

Barcellona : Kuric 6, Mirotic 18, Caicedo 7, Calathes 5, Davies 6, Martinez 3, Hayes-Davis 7, Abrines 18, Exum 5, Smits 6, Laprovittola 7, Bonilla. All.: Jasikevicius.

: Kuric 6, Mirotic 18, Caicedo 7, Calathes 5, Davies 6, Martinez 3, Hayes-Davis 7, Abrines 18, Exum 5, Smits 6, Laprovittola 7, Bonilla. All.: Jasikevicius. Fenerbahçe: Vesely 8, Floyd 3, Mahmutoglou 4, Guduric 15, Pierre 8, Barthel 2, Booker 6, Polonara 3, Shayok 2, Akpinar 11, Henry 5. N.e.: Hazer. All.: Djordjevic.

* * *

Alla vigilia della trasferta della prossima settimana a Milano, l'AS Monaco ribadisce la candidatura per un posto-playoff infilando il terzo successo consecutivo. La squadra del Principato sale in settima piazza con un record in parità di 13-13 e spegne definitivamente le flebili speranze del Baskonia (11-16), riemerso nelle ultime settimane con una striscia positiva di quattro vittorie. Mike James vive una serata cheta (soltanto 9 punti con 3/11 al tiro), ma il Monaco trova contributi determinanti da Will Thomas (16), Dwayne Bacon (14), Donta Hall (10+7 rimbalzi) e Alpha Diallo, in doppia-doppia sfiorata con 10 punti e 9 rimbalzi, 4 dei quali offensivi. Baskonia, affossata dalle scarse percentuali dall'arco (soltanto 6/22) ha 15 punti da Alec Peters e 8 con 5 rimbalzi dal nostro Simone Fontecchio.

AS Monaco - Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz 78-68

Monaco : Motum, Motiejunas 7, Bacon 14, Thomas 16, Diallo 10, Ouattara, Hall 10, James 9, Lee 7, Westermann 5. N.e.: Boutsiele, Demahis. All.: Obradovic.

: Motum, Motiejunas 7, Bacon 14, Thomas 16, Diallo 10, Ouattara, Hall 10, James 9, Lee 7, Westermann 5. N.e.: Boutsiele, Demahis. All.: Obradovic. Baskonia: Enoch 6, Costello 6, Peters 15, Kurucs, Fontecchio 8, Sedekerskis 4, Marinkovic 5, Granger 13, Giedraitis 3, Baldwin 8. N.e.: Barrera, Raieste. All.: Spahija.

* * *

terza piazza in classifica con un record di 18-9 e una sola partita ancora in calendario per chiudere la regular-season (in casa contro il Barcellona venerdì 1° aprile). L'Asvel, già eliminato da tempo dalla corsa playoff, scivola a 8-18, incassando un'altra sconfitta dopo il trionfo corsaro di mercoledì a Kaunas. La partita resta in equilibrio fino all'ultimo riposo (64-69), quando i Reds piazzano break e allungo decisivo con un parzialone di 25-16 nel quarto periodo. Tyler Dorsey è protagonista di una delle sue migliori serate stagionali con 21 punti e 7 rimbalzi, Sasha Vezenkov continua a martellare con la grande continuità trovata nelle ultime settimane (doppia-doppia da 18 punti e 10 rimbalzi), mentre Kostas Sloukas gestisce la squadra con personalità ed efficacia (15 punti, 9 assist). Per l'Asvel, career-high di Matthew Strazel (16 punti con 5/9 da tre) e debutto stagionale per Raymar Morgan, autore di 12 punti in 22 minuti. L'Olympiacos risponde alla vittoria conquistata giovedì sera dall'Olimpia sul campo dell'Efes e si riprende lain classifica con un record die una sola partita ancora in calendario per chiudere la regular-season (in casa contro il Barcellona venerdì 1° aprile). L'Asvel, già eliminato da tempo dalla corsa playoff, scivola a, incassando un'altra sconfitta dopo il trionfo corsaro di mercoledì a Kaunas. La partita resta in equilibrio fino all'ultimo riposo (64-69), quando i Reds piazzano break e allungo decisivo con un parzialone dinel quarto periodo.è protagonista di una delle sue migliori serate stagionali con 21 punti e 7 rimbalzi,continua a martellare con la grande continuità trovata nelle ultime settimane (doppia-doppia da 18 punti e 10 rimbalzi), mentregestisce la squadra con personalità ed efficacia (15 punti, 9 assist). Per l'Asvel, career-high di(16 punti con 5/9 da tre) e debutto stagionale per, autore di 12 punti in 22 minuti.

LDLC Asvel Villeurbanne - Olympiacos Pireo 80-94

Asvel : Okobo 2, Morgan 12, Jones 4, Diot 6, Knight 7, Fall 12, Lighty, Antetokounmpo 7, Risacher 3, Osetkowski 11, Strazel 16. All.: Parker.

: Okobo 2, Morgan 12, Jones 4, Diot 6, Knight 7, Fall 12, Lighty, Antetokounmpo 7, Risacher 3, Osetkowski 11, Strazel 16. All.: Parker. Olympiacos: Fall 9, Printezis 2, Papanikolaou 11, McKissic 4, Walkup 2, Dorsey 21, Larentzakis 2, Sloukas 15, Martin 2, Vezenkov 18, Jean-Charles 8. All.: Bartzokas.

* * *

L'Alba Berlino (10-14) tiene accese le sue chance di qualificazione ai playoff rifilando un colpo durissimo alle speranze della Stella Rossa Belgrado (11-14), ora nona ma senza più contatto con le squadre che la precedono per l'allungo dell'AS Monaco. L'Alba si gode la serata solida delle sue punte di diamante: Maodo Lo segna 22 punti con 4 assist, Luke Sikma ne aggiunge 13 con 9 rimbalzi, mentre Jaleen Smith prosegue il suo grande periodo realizzativo mettendo a referto il suo career-high con 17 punti. Per la Stella Rossa, al secondo ko esterno consecutivo dopo quello di Barcellona, non servono i 18 punti con 5 assist di Nate Wolters e i 13 di Nikola Kalinic.

Alba Berlino - Stella Rossa mts Belgrado 74-70

Alba : Lammers 2, Smith 17, Nikic, Koumadje 7, Sikma 13, Lo 22, Da Silva 2, Delow 2, Mattisseck 2, Zoosman 7. N.e.: Thiemann, Schulte. All.: Gonzalez.

: Lammers 2, Smith 17, Nikic, Koumadje 7, Sikma 13, Lo 22, Da Silva 2, Delow 2, Mattisseck 2, Zoosman 7. N.e.: Thiemann, Schulte. All.: Gonzalez. Stella Rossa: White 4, Kuzmic 2, Wolters 18, Mitrovic 5, Ivanovic 2, Kalinic 13, Dobric 12, Markovic 3, Lazarevic, Davidovac 11. N.e.: Vudragovic, Simonovic. All.: Radonjic.

La classifica di Eurolega senza le tre squadre russe:

1. FC Barcellona* 21 5 2. Real Madrid* 18 8 3. Olympiacos Pireo* 18 9 4. AX Armani Exchange Milano* 17 8 5. Anadolu Efes Istanbul 14 11 6. Maccabi Playtika Tel Aviv 13 11 7. AS Monaco 13 13 8. FC Bayern Monaco 12 11 9. Stella Rossa mts Belgrado 11 14 10. Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz 11 16 11. Alba Berlino 10 14 12. Fenerbahçe Beko Istanbul 9 15 13. LDLC Asvel Villeurbanne 8 18 14. Panathinaikos Opap Atene 7 17 15. Zalgiris Kaunas 7 19

