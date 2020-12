Basket

Basket, Eurolega: Pangos-Ponitka, clinic di pick and roll dello Zenit

Lo Zenit vince a Valencia con un gioco terribilmente efficace basato sul pick and roll gestito da Kevin Pangos soprattutto ma anche da Ponitka, i due principali portatori di palla. Splendidi i loro assist per ricevitori come Poythress, Gudaitis e Thomas.

00:01:42, 1 Visualizzazioni, 25 minuti fa