Due stoppate di Nicolò Melli e la cocente eliminazione dagli Europei (nonostante la doppia doppia da 32 punti e 13 rimbalzi) non sono bastati a Jokic per smettere di amare l'Italia. Il fuoriclasse dei Denver Nuggets, che ieri sera è stato il primo a congratularsi personalmente con ogni giocatore azzurro, ha già trovato il modo di dimenticare almeno in parte la batosta rimediata dalla sua Serbia scegliendo di concentrarsi sui... cavalli!

La sua passione per l'equitazione non è certo un mistero, così come il suo forte legame con la sua scuderia di famiglia Dream Catcher situata a Sombor. E così Nikola non si è fatto sfuggire l'occasione di assicurarsi altri due splendidi animali alle aste del trotto in programma tra oggi e domani Busto Arsizio. Il serbo si è portato a casa, per la modica cifra di poco più di 100.000 euro, i due cavalli italiani "Farid Mill" e "Follia Wind": un meritato premio di consolazione e, soprattutto, un messaggio d'amore nei confronti di un Paese di cui è da sempre perdutamente innamorato.

