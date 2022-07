E sono due! La Nazionale Under 20 maschile gioca una partita superlativa e dopo il successo d’apertura contro il Portogallo batte anche la Grecia (89-78) nella seconda giornata dell’Europeo di categoria in corso in Montenegro.

Nonostante una partenza in salita, i ragazzi di coach Alessandro Magro hanno saputo raddrizzare il match a cavallo tra il primo e il secondo quarto piazzando un 10-0 nel momento più delicato e risalendo dall’11-21 al 21-21. Nel secondo tempo l’allungo decisivo, con i greci non in grado di tenere il passo Azzurro.

Assume un contorno ancor più interessante la vittoria all’esordio contro il Portogallo, che oggi ha battuto Israele all’overtime 86-90. Con questi risultati gli Azzurri guidano il gruppo B con due vittorie davanti a Portogallo e Israele (1/1). Ultima la Grecia con 2 sconfitte. Il girone si concluderà lunedì 18 luglio alle 16.30 con la sfida a Israele.

Top scorer di giornata Alfredo Boglio con 19 punti, 4 rimbalzi e 6 assist. In doppia cifra anche Leonardo Okeke (15), quasi perfetto dal campo con 6/7 e 1/1 + 4 rimbalzi e Luca Vincini (10 punti). Solita partita di grande sostanza per Davide Casarin, autore di 8 punti, 7 rimbalzi e 3 assist.

Italia-Grecia 89-78 (15-21, 23-20, 25-19, 26-18)

Italia : Librizzi* 7 (1/4, 1/1), Gallo (0/1 da tre), Berdini 5 (1/4, 1/2), Castellino 2 (1/1), Canka 6 (3/7, 0/3), Casarin* 8 (3/5, 0/3), Rashed* (0/2, 0/2), Boglio 19 (4/5, 2/3), Bartoli* 9 (3/5, 1/2), Vincini 8 (4/5), Virginio 10 (1/1, 2/3), Okeke 15 (6/7, 1/1). All: Magro.

: Librizzi* 7 (1/4, 1/1), Gallo (0/1 da tre), Berdini 5 (1/4, 1/2), Castellino 2 (1/1), Canka 6 (3/7, 0/3), Casarin* 8 (3/5, 0/3), Rashed* (0/2, 0/2), Boglio 19 (4/5, 2/3), Bartoli* 9 (3/5, 1/2), Vincini 8 (4/5), Virginio 10 (1/1, 2/3), Okeke 15 (6/7, 1/1). All: Magro. Grecia: Nikolaidis 9 (3/6, 1/5), Koloveros* 13 (6/10), Vissariou ne, Oikonomopoulos 3 (1/1, 0/1), Filios* 5 (1/1, 1/2), Kouroupakis 5 (2/2), Oglou* 18 (7/12, 0/2), Tsamis 3 (1/2), Kalogiros, Tanoulis* 7 (3/7, 0/2), Mantzoukas* 15 (4/8, 1/4), Bazinas (0/1, 0/1). All: Giatra.

