Terza e ultima sfida della fase a gironi per l’Italbasket Under 20 e dopo le vittorie con Portogallo e Grecia, avversaria di giornata era Israele. E come nelle prime due sfide domina l’equilibrio, con il match che è stato deciso ai supplementari. Ottimo avvio dell’Italia, che trova subito una tripla con Davide Casarin e scappa via sull’8-2 dopo tre minuti di gioco. Si blocca un po’ l’attacco azzurro, anche se la difesa continua a fermare le folate israeliane nella prima metà del quarto. Un canestro e una tripla di Amit Aharoni, però, ribaltano il punteggio, con Israele avanti 8-9 e azzurri che non segnano da oltre tre minuti. Si sbloccano gli azzurri con Nicolo Castellino e si lotta punto a punto, ma nel finale due liberi di Vincini e un canestro di Canka riallungano per l’Italia e si va al primo stop con gli azzurri avanti 18-15.

Ad

Israele che a inizio ripresa mette a segno un parziale di 7-0, poi una giocata da tre punti di Vincini riporta l’Italia a -1, ma gli israeliani riallungano subito con gli azzurri obbligati a inseguire. Una tripla di Filippo Gallo e un canestro di Canka riporta gli azzurri avanti quasi a metà quarto, ma ancora una volta reagiscono gli avversari e le triple di Burg e Dovrat valgono il nuovo -3. Ancora Dovrat da oltre l’arco allunga per Israele, ma sono i canestri di Okeke e Casarin a impattare nuovamente il match, con Casarin che poi firma il sorpasso e l’allungo da oltre l’arco. Ultimo canestro è israeliano e si va al riposo con gli azzurri avanti 43-41.

NBA Sentite cosa diceva Fontecchio: “NBA? Io ho aspettative molto alte…” 7 ORE FA

L’elastico continua anche a inizio ripresa, con l’Italia che con le triple di Librizzi e Okeke tocca il +6, ma poi Israele risponde con un parziale di 9-0 che obbliga Magro a un pronto timeout. Azzurri che come nel primo quarto non riescono più a segnare, ma limitano i danni in difesa e servono due liberi di Berdini per sbloccare l’Italia e riportarla a -1. Una tripla di Canka impatta il punteggio e nel finale nessuna delle due squadre riesce a riallungare e si va all’ultimo stop sul 56-56.

Sentite cosa diceva Fontecchio: “NBA? Io ho aspettative molto alte…”

Tutto si decide, dunque, negli ultimi 10 minuti del match e la prima scossa prova a darla Matteo Librizzi con la tripla del +3 azzurro dopo due minuti di gioco. Ma prima una giocata da tre punti e poi una tripla di Dovrat riportano avanti Israele e si torna a giocare punto a punto. Ancora Librizzi da oltre l’arco prova a fare la differenza, ma Levy risponde e nuova parità a meno di 5’ dalla sirena. Una tripla di Rinski scatena la furia di Magro, fallo tecnico e timeout sul -3. Cerca la tripla del pareggio l’Italia, ma il ferro non aiuta gli azzurri e Casarin riporta solo sotto i suoi a 2’ dalla fine. Lo stesso Casarin, però, commette un paio di ingenuità, mentre dall’altra parte un tecnico fischiato alla panchina israeliana vale tre punti e il nuovo pareggio con Librizzi a meno di un minuto dalla fine e si va ai supplementari.

Ancora Librizzi dà il là ai cinque minuti extra, ma risponde subito Levy dall’altra parte e poi la tripla di Burg dà il +3 agli israeliani. Molta confusione sul parquet, errori banali da entrambe le parti, con Okeke che manca il canestro del sorpasso facilissimo. Canka trova la tripla del +2, ma l’Italia non solo non sfrutta il seguente contropiede, ma subisce nuovamente la tripla di Burg per il -1. Botta e risposta Librizzi/Levy e Italia che chiama timeout a 18” dalla fine con un punto da recuperare. Perde, però, palla proprio Librizzi e Italia che subisce il primo ko del torneo per 82-83.

ITALIA-ISRAELE 82-83

Italia : Librizzi* 16, Gallo 5, Berdini 2, Castellino* 4, Canka 10, Casarin* 17, Rashed, Boglio 2, Bartoli* 6, Vincini 5, Virginio 2, Okeke* 13. All. Magro

: Librizzi* 16, Gallo 5, Berdini 2, Castellino* 4, Canka 10, Casarin* 17, Rashed, Boglio 2, Bartoli* 6, Vincini 5, Virginio 2, Okeke* 13. All. Magro Israele: Dovrat* 15, Dror 5, Partesky 6, Levin, Rinski* 13, Agyeyev, Aharoni* 13, Burg 12, Gat, Levy* 17, Tal* 2, Zipper, . All. Giatras

NBA Simone Fontecchio vola agli Utah Jazz: contratto di due anni 21 ORE FA