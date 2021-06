Grecia 77-67 chiudendo così al 2° posto il girone B. Anna Stamolamprou, con 23 punti, è stata la miglior marcatrice del match, mentre per l'Italia vanno in doppia cifra Elisa Penna (13) e Cecilia Zandalasini (11). L'Italia affronterà quindi lo spareggio per accedere ai quarti di finale, contro una tra Spagna e Slovacchia. Secondo successo per la Nazionale femminile all'Europeo: dopo il ko con la Serbia e la convincente reazione col Montenegro , le azzurre si sono imposte sullachiudendo così al 2° posto il girone B. Anna Stamolamprou, con 23 punti, è stata la miglior marcatrice del match, mentre per l'Italia vanno in doppia cifra(13) e(11). L'Italia affronterà quindi lo spareggio per accedere ai quarti di finale, contro una tra Spagna e Slovacchia.

Cronaca

Coach Lardo ha scelto per lo starting 5 Carangelo, Pan, Zandalasini, Andrè e Bestagno: il 6-0 iniziale frutto di 2 palle recuperate nella metà campo greca ha subito indirizzato la partita. Di Zandalasini la tripla per il primo vantaggio in doppia cifra (16-5), di quella del 21-8 sul finire del primo quarto. L’Italia ha continuato anche nel secondo quarto a giocare una pallacanestro solida nelle due metà campo, limitando i rifornimenti a Fasoula e Spanou e trovando il canestro con regolarità: i liberi di Bestagno, dopo il canestro dall’arco di Pan, hanno fissato il punteggio sul 41-24 prima dell’intervallo lungo.

Torneo preolimpico L'Italia crolla nella ripresa: ko 91-79 contro la Germania ad Amburgo 28 MINUTI FA

Il 4-0 in avvio di terzo periodo, oltre a regalarci il massimo vantaggio sul 45-24, probabilmente ha illuso le azzurre sul fatto che la partita fosse già vinta e invece la Grecia, punto dopo punto, è riuscita a tornare a contatto infliggendoci un parziale di 19-2. A cavallo degli ultimi due periodi Bestagno e Penna ci hanno fatto respirare (61-47), ma in quel momento è arrivato un’altra ondata greca, che piazzando un 18-3 ha messo la testa avanti sul 63-64 grazie a Spanou. Di Zandalasini e Keys i punti che ci hanno permesso di operare il contro-break (14-3) e di chiudere il conto senza affanni. Secondo posto assicurato e meritatissimo, quello delle Azzurre, con qualche rimpianto per il finale di Italia-Serbia. Le prime classificate dei quattro gruppi accedono ai quarti di finale, seconde e terze si affrontano nello spareggio che vale l'accesso alle prime otto. Le prime sei dell'Europeo si qualificano al torneo pre-Mondiale che si giocherà a febbraio 2022 e che consente l’accesso alla Coppa del Mondo in programma a Sydney dal 22 settembre all’1 ottobre 2022.

Tabellino

Italia-Grecia 77-67 (21-13; 41-24; 58-47)

Italia: Keys 4 (1/1), Romeo 9 (1/4, 1/3), Bestagno 9 (2/3), Carangelo 9 (2/5, 1/5), Zandalasini 11 (2/9, 2/3), Pan 7 (2/5, 1/4), De Pretto ne, Andrè 8 (4/5), Cinili 3 (1/1, 0/3), Attura 4 (0/2, 0/1), Cubaj (0/3, 0/1), Penna 13 (2/4, 3/4). Ct: Lardo

Grecia: Stamolamprou 23 (4/9, 3/7), Bosgana 13 (3/4, 2/2), Alexandri, Pavlopoulou (0/2), Nikolopoulou 5 (1/4, 1/1), Sotiriou 3 (0/2, 1/3), Louka ne, Spanou 13 (3/7, 2/4), Anastasopoulou ne, Tsineke 3 (1/1), Diela (0/2), Fasoula 7 (3/8). Ct: Maslarinos

Arbitri: Blaz Zupancic (Slovenia), Sonia Teixeira (Portogallo), Alexandra Stan (Romania)

Primo tempo imperiale di Nik Melli con 17 punti

Torneo preolimpico Primo tempo imperiale di Nik Melli con 17 punti 43 MINUTI FA