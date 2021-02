Missione compiuta! L’Italia si è qualificata per gli Europei di basket femminile, che si terranno nel mese di giugno in Spagna e Francia. Decisiva per la squadra di Lardo la vittoria contro la Romania, la quarta consecutiva, che ha permesso alla squadra azzurra di essere certamente tra le migliori seconde classificate e dunque di staccare il biglietto per la manifestazione continentale. Francesca Pan è la miglior marcatrice dell’incontro con 17 punti (5/9 da tre punti). In doppia cifra chiudono anche Nicole Romeo (15), Cecilia Zandalasini (12), Deborah Carangelo (11) e Martina Bestagno (10). Alla Romania non sono bastati i 16 punti di Gabriela Marginean e i 14 della naturalizzata Ashley Walker, che si è fatta male nel finale.