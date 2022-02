Pochi giorni dopo la disastrosa sconfitta di Anversa, l’Unahotels Reggio Emilia, pur priva di Attilio Caja in panchina perché positivo al Covid-19 (al suo posto Federico Fucà), batte i tedeschi Crailsheim Merlins per 79-70. Performance molto valida di squadra da parte dei biancorossi, con 14 punti a testa di Mikael Hopkins, Osvaldas Olisevicius e Bryant Crawford, ma anche 11 e 13 assist di Andrea Cinciarini. Sul fronte opposto 15 di Timothy Shorts e 14 dell’ex “italiano” Bogdan Radosavljevic. Il risultato permette a Reggio Emilia di approdare ai quarti di finale di FIBA Europe Cup come vincitrice del gruppo J. Nella fase successiva del torneo, i biancorossi troveranno o i russi del Parma-Parimatch o i polacchi del Legia Warszawa.

All’inizio si va avanti a parziali, con le due squadre che si scambiano benvolentieri le inerzie. Il primo quarto vede un bel Diouf in evidenza, mentre dall’altra parte è Radosavljevic a trovare spesso chiavi interessanti per i tedeschi: 25-24 a fine primo quarto. L’aggressività diventa poi una chiave importante del gioco di Crailsheim, anche se Olisevicius e Hopkins riescono, neanche troppo occasionalmente, a bucare la retina. Il punto a punto è totale, si va al riposo sul 42-43.

Si rientra in campo con Cinciarini che inizia a dettare la sua legge, Olisevicius a comprendere i dettami delle sue norme e Reggio Emilia in grado di aumentare, poco alla volta, il vantaggio. Cerca di farsi vedere Gudmundsson, ormai ex Fortitudo Bologna, ma non è grande aria. Ci pensa Johnson a piazzare la tripla vicino alla sirena per il 62-56. Crawford e Strautins mantengono e allungano lo status quo, mentre la sostanza per i tedeschi è la coppia Radosavljevic-Shorts che continua a tenere in bilico la partita. Diventa però più solida, cammin facendo, la squadra di casa, che così raggiunge quella teutonica nell’approdo ai quarti di finale con una gara d’anticipo.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA- HAKRO MERLIN CRAILSHEIM 79-70 (25-24,42-43,62-56)

Reggio Emilia : Thompson 9, Hopkins 14, Baldi Rossi, Strautins 4, Crawford 14, Colombo, Cinciarini 11, Johnson 7, Olisevicius 14, Bonacini, Diouf 6. All. Fucà (sost. Caja).

Crailsheim: Shorts 15, Lewis 10, Savage, Stuckey, Lasisi 7, Harris 6, Blek 8, Kindzeka, Kovacevic D. 4 Radosavljevic 14, Gudmundsson 2, Aririguzoh 4. All. Gleim.

