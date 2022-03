Mercoledì europeo dolce per la UNAHOTELS Reggio Emilia. La squadra allenata da Attilio Caja centra infatti il successo (71-68) nell'andata dei quarti di finale di FIBA Europe Cup, superando il Legia Varsavia a domicilio. In una partita caratterizzata da tanti blackout offensivi, specie per i biancorossi, la qualità della regia di Andrea Cinciarini (6 punti e 14 assist) e il finale di Mikael Hopkins (13 punti con 10 rimbalzi) fanno la differenza, compensando al meglio i 19 punti di Raymond Cowels e il grande impatto di Grzegorz Kulka. In caso di successo - o di k.o. con 2 punti di scarto - nel match di ritorno, in programma il 16 marzo alle ore 20:30 nella cornice della Unipol Arena di Bologna, Reggio Emilia affronterà una tra CSM CSU Oradea e Bakken Bears nelle semifinali.

La squadra di coach Caja comincia questo quarto di finale tirando 0/5 dal campo nei primi 3' e incassando il 5-0 firmato da Kulka. La difesa del Legia collassa bene nel proprio pitturato, togliendo così la principale soluzione offensiva ai biancorossi - ovvero il pick&roll tra Cinciarini e Hopkins - e scommettendo contestualmente sulle percentuali avversarie al tiro pesante. Dopo quasi 5' di sfida e con la sua squadra ferma a un incredibile 0/8 dal campo (0/5 da tre), coach Caja è costretto a spendere il primo timeout per rimettere un po' di ordine ma Cowels si sostituisce a Kulka, firmando un altro 5-0 per il +10. La tripla di Filippo Baldi Rossi sblocca Reggio Emilia, ma è l'ingresso di Osvaldas Olisevicius a cambiare volto all'attacco ospite. Il lituano è infatti assoluto protagonista nel 2-11 di contro-break con cui la formazione biancorossa ritorna in partita (15-14). Robert Alfonzo Johnson ha però piani diversi e, con uno show da 6 punti e 4 assist, firma il +7 (23-16) al termine del 1° quarto.

A inizio 2° quarto, l'inerzia passa tutta nelle mani dei biancorossi, che ribaltano completamente l'inizio di match con uno 0-9 utile a trovare il primo vantaggio di serata (23-25). Il Legia è invece costretto ad aggrapparsi alle triple di Cowels (3/5 a metà gara), dal momento che la difesa di coach Caja interpreta decisamente meglio la gara e aumenta d'intensità, non solo negli show sul pick&roll avversario, e concede solo un 2/11 da due nella frazione. Justin Johnson emerge invece quale go-to-guy dell'attacco reggiano, peraltro in una fase in cui entrambe le formazioni tirano male, e firma il 33-35 con cui si chiude il 1° tempo. I giochi a due tra Cinciarini e Hopkins cominciano a fare la differenza in apertura di ripresa e il centro firma 7 punti personali consecutivi per il +6 ospite (36-42). Il tiro da tre punti caratterizza la parte centrale del 3° quarto, coi padroni di casa che faticano ancora molto nel gioco interno ma trovano quantomeno i canestri dei soliti Cowels e Johnson.

Le penetrazioni di Cinciarini continunano invece a creare scompiglio nella difesa di casa, col play biancorosso che arriva a 11 assist, ma, con due triple in fila, Grzegorz Kaminski firma un 7-0 tutto personale che costringe coach Caja al timeout quasi in chiusura di 3° quarto (53-52). Reggio Emilia riprende a litigare coi ferri del Bemowo e non segna per oltre 4', con un avvio di ultimo periodo che ricorda molto da vicino l'inizio di questa andata dei quarti di finale. Il Legia ne approfitta per piazzare un 8-0, col duo Kulka-Johnson di nuovo protagonista, raddoppiando quasi sistematicamente in difesa Cinciarini e mandando in crisi il play avversario con marcature ad hoc (65-57). Il play ex Milano si sblocca però al 35' con una bella tripla, dopo sette errori consecutivi al tiro, e dà avvio al contro-break ospite (0-7) insieme a Stephen Mark Thompson. Hopkins amplia il parziale fino allo 0-11 ma Cowels s'inventa letteralmente la tripla di serata per firmare la nuova parità (68-68) a 90'' dalla sirena. Tocca allora nuovamente a Cinciarini firmare le giocate che valgono il successo, prima con la penetrazione e poi con l'1/2 a cronometro fermo. La preghiera di Johnson non trova infatti il fondo della retina e i biancorossi vincono l'andata dei quarti di finale.

Il tabellino

Legia Varsavia - UNAHOTELS Reggio Emilia 68-71 (23-16; 33-35; 53-55)

Varsavia : Sadowski n.e., Didier-Urbaniak n.e., R. A. Johnson 11, Kolakowski n.e., Abdur-Rahkman 2, Skific 4, Kulka 16, Cowels 19, G. Kaminski 7, Kemp 2, Koszarek 3, Wyka 4. All . W. Kaminski.

: Sadowski n.e., Didier-Urbaniak n.e., R. A. Johnson 11, Kolakowski n.e., Abdur-Rahkman 2, Skific 4, Kulka 16, Cowels 19, G. Kaminski 7, Kemp 2, Koszarek 3, Wyka 4. . W. Kaminski. Reggio Emilia: Thompson 12, Hopkins 13, Baldi Rossi 6, Soliani n.e., Strautins 11, Crawford 5, Colombo n.e., Cinciarini 6, J. Johnson 11, Olisevicius 7, Larson. All. Caja.

