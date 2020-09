Le Final Four della Eurosport Supercoppa 2020 si svolgeranno alla Segafredo Arena di Bologna (Viale della Fiera 20 c/o Padiglione n. 30 Fiere di Bologna) tra venerdì 18 e domenica 20 settembre. Le squadre partecipanti, qualificatesi dopo aver vinto i rispettivi gironi nella prima fase, sono Virtus Segafredo Bologna, AX Armani Exchange Milano, Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer Venezia.

Tutte le partite della competizione saranno trasmesse LIVE in TV su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming su eurosport.it ed Eurosport Player, mentre la finale andrà in onda anche in chiaro sul NOVE, canale 9 del digitale terrestre e 149 di SKY.