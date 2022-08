Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging dell'amichevole di lusso tra Francia e Italia, seconda amichevole di lusso per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco sulla strada che porta a due importanti gare di qualificazione alla FIBA World Cup 2023, il 24 agosto in trasferta contro l'Ucraina a Riga e il 27 in casa, a Brescia, contro la Georgia, senza poi dimenticare l'Europeo di settembre con la prima fase a Milano. Gli azzurri, Amici di Eurosport, un saluto dae bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging dell'amichevole di lusso tra, seconda amichevole di lusso per gli azzurri disulla strada che porta a due importanti gare di, il 24 agosto in trasferta contro l'Ua Riga e il 27 in casa, a Brescia, contro la, senza poi dimenticare l'di settembre con la prima fase a Milano. Gli azzurri, reduci dalla gara della Unipol Arena, vinta 78-77 dopo un supplementari dai transalpini nonostante un Simone Fontecchio da 24 punti , si presenteno con 13 uomini dopo il taglio di John Petrucelli e l'assenza di capitan Gigi Datome, a riposo . Dopo la partita di Montpellier gli azzurri di Pozzecco penseranno agli impegni successivi: l'Italia giocherà la Super Cup ad Amburgo, venerdì 19 agosto se la vedrà con la Serbia mentre sabato 20 sfiderà una tra Germania e Repubblica Ceca.

Il LIVE-Blogging della partita

Ad

Inizia la partita!

Basket Pozzecco verso Francia-Italia: "Dovremo soffrire. Datome a riposo" UN GIORNO FA

Il quintetto della Francia in maglia Bleu: Heurtel, Fournier, Luwawu-Cabarrot, Yabusele e ovviamente Rudy Gobert. Cambia qualcosa Pozzecco per l'Italia, in divisa bianca: Pajola, Tonut, Fontecchio, Gallinari e Melli.

Alla Sud de France Arena di Montpellier è tutto pronto per l'amichevole fra Francia e Italia.

Fontecchio in esclusiva: "Vogliamo goderci gli Europei in casa"

Basket Francia-Italia, seconda amichevole in diretta TV e LIVE Streaming 14/08/2022 ALLE 09:19