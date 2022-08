Appena quattro giorni dopo la gara della Unipol Arena, vinta 78-77 dopo un supplementari dai transalpini nonostante un Simone Fontecchio da 24 punti , si ritrovano di fronte: palla a due prevista per martedì 16 agosto alle ore 20.30 alla Sud de France Arena di Montpellier. Seconda amichevole di lusso per gli azzurri disulla strada che porta a due importanti, il 24 agosto in trasferta contro l'a Riga e il 27 in casa, a Brescia, contro la, senza poi dimenticare l'di settembre con la prima fase a Milano.