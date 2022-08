Thomas Heurtel allo Zenit San Pietroburgo. Livio Jean-Charles al CSKA Mosca. Louis Labeyrie all'Unics Kazan. I tre giocatori transalpini che, in estate, hanno trovato e firmato nuovi accordi con le formazione russe non saranno più eleggibili per la nazionale. La Federazione francese ha scelto di utilizzare la linea durissima sui rapporti sportivi con Russia e Bielorussia, almeno fino a quando il conflitto in Ucraina non sarà risolto in maniera pacifica.

Heurtel, sbarcato a San Pietroburgo dopo un epilogo spinosissimo della sua avventura al Real Madrid, ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate, conquistando la medaglia d'argento (miglior risultato per la formazione transalpina assieme ai secondi posti raccolti nel 2000 e nel lontano 1948), il bronzo ai Mondiali del 2014 e l'oro agli Europei del 2013. Labeyrie, che ha invece lasciato Valencia dopo quattro stagioni, ha vinto il bronzo nell'ultima edizione dei Mondiali (Cina 2019).

La Francia è una delle teste di serie dei prossimi Europei, in programma a settembre, inserita nel durissimo Gruppo B con Lituania, Slovenia, Germania, Ungheria e Bosnia Erzegovina. Nelle qualificazioni ai Mondiali del 2023 ha invece superato facilmente la prima fase, e ora guida il Gruppo K in coabitazione con la Lituania con un record di 5-1, davanti a Montenegro (4-2), Repubblica Ceca (3-3), Bosnia Erzegovina (3-3) e Ungheria (3-3).

