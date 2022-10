Nazionale dopo la positiva campagna agli Europei e l'arrivo in panchina di Gianmarco Pozzecco, e anche Marco Belinelli ha aperto ad un ritorno in Azzurro dopo essersi preso una lunga pausa alla fine della World Cup 2019 in Cina. Il capitano della Virtus Bologna ieri Gianni Petrucci ha commentato così: "Non posso che essere felice. Con Marco mi sono sentito diverse volte, lui è venuto a vedere la squadra all'Europeo, non posso che essere contento". L'entusiasmo si è riacceso attorno alladopo la positiva campagna aglie l'arrivo in panchina di, e ancheha aperto ad un ritorno in Azzurro dopo essersi preso una lunga pausa alla fine della. Il capitano dellaieri ha confessato il desiderio di tornare a "Passa dal BSMT", il podcast di Gianluca Gazzoli , e il presidente della FIPha commentato così: "".

Ad

Al "Corriere dello Sport" il numero del basket italiano ha poi aggiunto, senza rinunciare alla solita frecciata sul tema della "guerra" tra Euroleague e le nazionali: "Personalmente a Belinelli mi sento legato, ci siamo visti e parlati, il rapporto è stato sempre buono. Sono contento che sia stato lui a 'giocare' questo primo tempo, il secondo spetterà al ct. La decisione spetterà al commissario tecnico Pozzecco. Così come per Italia-Spagna: la Nazionale è superiore a tutto, è il tecnico a decidere le convocazioni".

Serie A Belinelli: "Parlerò con Pozzecco per tornare in Nazionale in estate" 20 ORE FA

Marco Belinelli potrebbe tornare a disposizione nell'estate 2023 al Mondiale in Asia (posto che l'Italia si qualifichi, ma è in buona posizione), visto che per le finestre di qualificazione di novembre e febbraio sarebbe comunque impossibilitato visti gli impegni in Eurolega con la Virtus Bologna.

Pozzecco: "Amo i giocatori stravaganti. Basta che siano forti..."

Basket Pozzecco ufficializza: "Hackett e Belinelli non saranno agli Europei" 25/06/2022 ALLE 21:16