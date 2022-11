La notizia ha del clamoroso: Daniel Hackett, playmaker della Virtus Bologna, potrebbe tornare a far parte del giro della nazionale dopo un triennio di assenza.

A renderlo noto è stato il presidente federale Gianni Petrucci che, in un’intervista al Messaggero, si è “Sì, Daniel Hackett mi ha chiamato e mi ha fatto tante felicitazioni (fatto riferito alla qualificazione ai Mondiali da parte dell’Italbasket, ndr): è stato qualcosa che non mi aspettavo e che mi ha riempito il cuore di gioia. Con Daniel stiamo ricostruendo pezzo per pezzo un rapporto che si era interrotto. Una bella cosa”. che, in un’intervista al Messaggero, si è così espresso sulla questione:(fatto riferito alla qualificazione ai Mondiali da parte dell’Italbasket, ndr):

Il numero uno della FIP, poi ha aggiunto, entrando nello specifico del tema sulla maglia azzurra:

Posso dire che ci incontreremo quanto prima con Daniel per valutare le sue prospettive future. La concorrenza in Europa ormai è fenomenale, abbiamo bisogno dei migliori.

Qualora dovesse essere selezionato dal ct Gianmarco Pozzecco, Daniel Hackett – che ha disputato l’ultima partita in azzurro nel corso dei Mondiali 2019 – andrebbe a inserirsi in un reparto, come quello dei playmaker, che al momento può contare su Marco Spissu, Nico Mannion e Alessandro Pajola: concorrenza quindi che diventerebbe altissima.

