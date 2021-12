Hansel Enmanuel è il nuovo prodigio della pallacanestro americana. Next big thing, direbbero da quella parti. Il 16enne nativo della Repubblica Dominicana, che all’età di sei anni ha perso il braccio sinistro per colpa di un muro caduto per incidente (sotto il quale rimase intrappolato per due ore), è uno dei giocatori di basket più chiacchierati degli States. Il suo talento, la sua forza d'animo e la sua media punti da capogiro hanno lasciato a bocca aperta gli appassionati della palla a spicchi. Oggi è un liceale, gioca alla Life Christian Academy di Kissimmee (Florida) e ha appena vinto un importante slam contest a livello di High School, il City of Palms Classic. Non provate a mettergli dei limiti!

