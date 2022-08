Italia di Gianmarco Pozzecco che prepara le sfide di qualificazione al Mondiale 2023 e l'Europeo di settembre. Domani, venerdì 12 agosto, ct azzurro ha parlato alla stampa alla vigilia di questo test di lusso: "La Francia è fra le tre squadre più forti al mondo. Una sfida impegnativa, che ci metterà di fronte ad un ostacolo di spessore. Nella crescita di questo team, come nella vita, saper affrontare gli ostacoli è importante". Archiviato il ritiro di Pinzolo, si inizia a fare sul serio per l'dio che prepara le sfide die l'di settembre. Domani, venerdì 12 agosto, alla Unipol Arena di Bologna gli azzurri sfideranno la Francia , argento olimpico l'estate scorsa a Tokio, un match che sarà il 99esimo della storia fra le due formazioni e che verrà ripetuto martedì prossimo, 16 agosto, a Montpellier. Nella storica Biblioteca Salaborsa di Bologna, ilha parlato alla stampa alla vigilia di questo test di lusso: "La Francia è fra le tre squadre più forti al mondo. Una sfida impegnativa, che ci metterà di fronte ad un ostacolo di spessore. Nella crescita di questo team, come nella vita, saper affrontare gli ostacoli è importante".

Il Poz è consapevole che affrontare una squadra forte e con tanti talenti da NBA è fondamentale per la crescita del gruppo e in vista di partite molto importanti: "Non sarà semplice giocare contro i transalpini e forse non siamo ancora al livello della squadra di coach Collet. Ma la capacità di saper vincere e saper perdere è fondamentale per poter affrontare una manifestazione importante, come quella dell’Europeo che stiamo preparando. Sarà comunque stimolante per i ragazzi affrontare una squadra composta da tanti campioni e tanti giocatori NBA. E mi auguro di avere, come credo, il supporto del pubblico".

In conferenza stampa anche Gigi Datome, il capitano azzurro che non era in campo nell'ultimo Italia-Francia giocato nei quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo in cui prevalsero i Bleus: "Il momento del raduno è sempre bello. Ma dopo un po' sale la voglia di scendere in campo e giocare. La Francia ci mostrerà gli aspetti su cui fare attenzione se vogliamo fare bene all’Europeo. A Milano (nel Girone C di FIBA EuroBasket 2022, ndr) troveremo squadre forti, e giocare in casa è un'emozione che vogliamo vivere al più presto. Con le Olimpiadi è stato aperto un percorso, e noi vogliamo continuare a trasmettere quel tipo di sensazioni. Il clima è ottimo, coach Pozzecco ci sta dando una grande mano, con poche regole, ma da seguire in modo preciso".

Francia sarà Nazionale volerà ad Amburgo per la Supercup, match contro la Serbia il 19 agosto e contro una tra Germania e Repubblica Ceca il 20 agosto. I primi impegni ufficiali saranno quelli della prima finestra della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023: 24 agosto contro l'Ucraina sul neutro di Riga in Lettonia (ore 17.30 italiane) e 27 agosto contro la Georgia al PalaLeonessa di Brescia (ore 20.30). La gara di venerdì sera contro lasarà la prima di quattro test per gli azzurri : come detto martedì si ripeterà a Montpellier (gara numero 100 contro i Bleus), poi lavolerà adper la, match contro lail 19 agosto e contro una trail 20 agosto. I primi impegni ufficiali saranno quelli della prima finestra della seconda fase di: 24 agosto contro l'sul neutro di Riga in Lettonia (ore 17.30 italiane) e 27 agosto contro laal PalaLeonessa di Brescia (ore 20.30).

I 15 Azzurri per la Francia

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Boston Celtics – NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Riccardo Fois, Federico Fucà, Giuseppe Poeta

Francia

#0 Elie Okobo (1997, 191, G, Monaco)

#1 Frank Ntilikina (1998, 196, P, Dallas Mavericks – NBA)

#2 Amath M’Baye (1989, 205, A, Anadolu Efes – Turchia)

#3 Timothe Luwawu-Cabarrot (1995, 201, A, Atlanta Hawks – NBA)

#4 Thomas Heurtel (1989, 189, P, Real Madrid – Spagna)

#7 Guerschon Yabusele (1995, 201, A, Real Madrid – Spagna)

#10 Evan Fournier (1992, 198, G, New York Knicks – NBA)

#11 Theo Maledon (2001, 192, P, Oklahoma City Thunder – NBA)

#14 Mouhammadou Jaiteh (1994, 211, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Victor Poirier (1993, 213, C, Real Madrid – Spagna)

#22 Terry Tarpey (1994, 195, G, Le Mans)

#27 Rudy Gobert (1992, 216, C, Minnesota Timberwolves – NBA)

#30 Isaia Cordinier (1996, 196, G, Segafredo Virtus Bologna)

#42 William Howard (1993, 203, A, Badalona – Spagna)

Allenatore: Vincent Collet

Assistenti: Pascal Donnadieu, Ruddy Nelhomme, Laurent Foirest

