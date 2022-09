The Athletic", arriva anche la conferma da parte dei Boston Celtics. Inizialmente si temeva "solamente" una lesione del menisco, ma la cruda realtà dei fatti è emersa assieme ai referti degli esami. L'infortunio occorso a Danilo Gallinari , purtroppo, è più grave del previsto: per lui si tratta di rottura del legamento crociato anteriore. Dopo l'indiscrezione di "", arriva anche la conferma da parte dei. Inizialmente si temeva "solamente" una lesione del menisco, ma la cruda realtà dei fatti è emersa assieme ai referti degli esami.

Il 34enne cestista della Nazionale era stato coinvolto in una trade a fine giugno dagli Atlanta Hawks ai San Antonio Spurs assieme a Dejounte Murray, Jock Landale e diverse picks al primo round del draft. Appena una settimana dopo era diventato free agent, firmando successivamente per la franchigia di Boston. Ora però, l'esordio con la maglia green dovrà attendere, e la stessa squadra potrebbe muoversi in direzioni diverse. Lo stop di Gallinari potrebbe prolungarsi per un intero anno, considerata la gravità dell'infortunio. L'anno prossimo Gallinari compirà 35 anni, e il suo futuro in NBA adesso è appeso a un filo.

LE PAROLE DI GALLINARI

"Questa è stata una settimana dura per me, siccome sono venuto a conoscenza della natura del mio infortunio. Questo sport significa tutto per me e mi fa male l'idea di non poter scendere in campo con i miei compagni dei Celtics. Voglio dare tutto quello che ho per l'organizzazione dei Celtics e per i miei compagni mentre andremo a caccia del titolo. Lavorerò senza sosta con lo staff per tornare in campo il prima possibile e per godermi l'incrollabile supporto dei tifosi, dei miei compagni e dell'intera famiglia NBA".

IL COMUNICATO DEI CELTICS

I Boston Celtics hanno annunciato oggi che all'ala Danilo Gallinari è stata diagnosticata una lacerazione dell'ACL al ginocchio sinistro. Gallinari ha subito l'infortunio mentre giocava per la sua nazionale, l'Italia, in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIBA ​​contro la Georgia il 27 agosto. Seguiranno ultteriori aggiornamenti.

