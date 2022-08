Italia, la seconda sotto la gestione di Gianmarco Pozzecco. Dopo tre ko, due con la Francia e uno con la Serbia, gli azzurri vincono nettamente 96-80 contro la Repubblica Ceca priva dell'asso Satoransky, un avversario certamente inferiore rispetto agli altri due incontrati, ma non meno importante. L'Italia si porta a casa il terzo posto alla Supercup di Amburgo, soprattutto conquista un successo che fa morale in vista delle due gare di qualificazione al Mondiale 2023, mercoledì a Riga con l'Ucraina e sabato a Brescia con la Georgia. In sostanza, Eurobasket. Serviva una vittoria e finalmente è arrivata per l', la seconda sotto la gestione di. Dopo tre ko, due con lae uno con la, gli azzurri vincono nettamentecontro lapriva dell'asso, un avversario certamente inferiore rispetto agli altri due incontrati, ma non meno importante. L'si porta a casa ilalla, soprattutto conquista un successo che fa morale in vista delle due gare di, mercoledì a Riga con l'e sabato a Brescia con la. In sostanza, il tempo degli esperimenti è finito e ora si farà sempre sul serio, considerato che a settembre inizia

Italia non tira benissimo da tre, 9 su 32, ma chiude comunque col 50% dal campo e limita le palle perse, solo 8 contro le 22 degli avversari (per 17 rubate degli azzurri). Brilla Nico Mannion, il migliore con 20 punti e tante giocate convincenti, solidi Tonut e Ricci, 14 e 12 punti, molto bene ancora Fontecchio, 18 con 5 assist Gallinari, in campo 15' dopo il riposo di ieri. Nella Rep. Ceca 17 punti e 11 rimbalzi della stella Vesely, 14 con 4 triple di Peterka e 11 punti a testa per Balvin e per l'ex pistoiese Auda. Contro i cechi l'non tira benissimo da tre, 9 su 32, ma chiude comunque col 50% dal campo e limita le palle perse, solo 8 contro le 22 degli avversari (per 17 rubate degli azzurri). Brilla, il migliore con 20 punti e tante giocate convincenti, solidi, 14 e 12 punti, molto bene ancora, 18 con 5 assist dopo i 25 punti con la Serbia , e si rivede anche, in campo 15' dopo il riposo di ieri. Nella17 punti e 11 rimbalzi della stella, 14 con 4 triple die 11 punti a testa pere per l'ex pistoiese

La cronaca

La gara vede l'Italia partire forte, subito +10 sul 17-7 approfttando delle tante perse della Repubblica Ceca e poi è 25-18 alla prima pausa con 8 punti a testa di Tonut e Fontecchio. Nel secondo periodo il match va a fiammate ma gli azzurri hanno una marcia in più, uno scatenato Mannion e Fontecchio firmano il +15, e all'intervallo la squadra di Pozzecco è in controllo sul 49-36. La ripresa va ancora di più a strappi, l'Italia parte lanciata con un 6-0 di Spissu e Fontecchio e fa +19, la Repubblica Ceca risponde e torna a -9, ma gli azzurri non perdono la bussola e con un'altra spallata fanno +20 sul 72-52 (75-59 al 30').

L'ultimo periodo è sostanzialmente accademia, Ricci fa +21 sull'86-65, Mannion impazza e arriva ai 20 punti personali e poi gli ultimi bersagli li firma Baldasso, che entra e spara due triple per il 96-80 finale. Non entrati Della Valle e Tessitori, probabili indiziati al taglio in vista delle partite ufficiali, anche se non è detto: toccherà al ct Pozzecco l'ultima parola. Intanto è vittoria Italia, il modo migliore per prepararsi alla trasferta di Riga e alla sfida con l'Ucraina.

IL TABELLINO

Italia-Republica Ceca 96-80

Italia : Spissu 5, Tonut 14, Melli 3, Fontecchio 18, Polonara 9, Mannion 20, Biligha, Gallinari 2, Tessitori ne, Ricci 12, Baldasso 6, Pajola, Datome 7. All. Pozzecco.

: Spissu 5, Tonut 14, Melli 3, Fontecchio 18, Polonara 9, Mannion 20, Biligha, Gallinari 2, Tessitori ne, Ricci 12, Baldasso 6, Pajola, Datome 7. All. Pozzecco. Repubblica Ceca: Hruban 6, Balvin 11, Bohacik, Senhal 2, Vesely 17, Auda 11, Pulpan, Peterka 14, Palyza 2, Jelinek 10, Kriz ne, Kyzlink 7. All. Ginzburg.

Achille Polonara schiaccia nell'amichevole Italia-Repubblica Ceca Credit Foto Imago

Gallinari in esclusiva: "Poz è il ct giusto, agli Europei per stupire"

