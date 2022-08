Italia del ct Gianmarco Pozzecco è pronta a tornare in campo per i grandi appuntamenti di fine agosto e per gli Europei di settembre. Il gruppo azzurro, reduce dal ritiro di Pinzolo, ha ritrovato tutti i big, compreso Danilo Gallinari, e venerdì 12 agosto scenderà in campo alla Unipol Arena di Bologna per un test di lusso contro la Francia delle stelle Gobert e Fournier, e dei virtussini Jaiteh e Cordinier. Dopo l'amichevole con la Slovenia la sfida di qualificazione ai Mondiali 2023 vinta in Olanda , l'del ctè pronta a tornare in campo per i grandi appuntamenti di fine agosto e per glidi settembre. Il gruppo azzurro, reduce dal ritiro di Pinzolo, ha ritrovato tutti i big, compreso, e venerdì 12 agosto scenderà in campo alla Unipol Arena di Bologna per un test di lusso contro ladelle stelle, e dei virtussini

La sfida, che si riproporrà quattro giorni dopo a Montpellier, sarà la riedizione dei quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo nel 2021 dove i Bleus vinsero 84-75 contro la gagliarda Italia di Meo Sacchetti prima di giocarsi l'oro in una tiratissima finale contro gli Stati Uniti, poi campioni nel segno di Kevin Durant. In generale quella tra Italia e Francia è una classicissima del basket europeo visto che si sono affrontate nella loro storia ben 98 volte (con nessuna nazionale avversaria l'Italia ha mai giocato di più). Italia-Francia è stata anche la prima gara in assoluto della nazionale italiana di basket, il 4 aprile del 1926 a Milano.

Ad

Quella contro i Bleus sarà la prima di quattro amichevoli per gli azzurri di Pozzecco in vista di due importanti gare di qualificazione alla FIBA World Cup 2023, il 24 agosto in trasferta contro l'Ucraina (ancora da definire la sede) e il 27 in casa, a Brescia, contro la Georgia.

Europei La Serbia taglia Teodosic! Niente Europei per l'asso della Virtus UN GIORNO FA

Danilo Gallinari e Simone Fontecchio, Italia, Olimpiadi di Tokyo 2021 Credit Foto Getty Images

Tutte le gare dell'estate azzurra

12 agosto, Italia-Francia (Bologna, Unipol Arena, ore 20.30, Amichevole)

16 agosto, Francia-Italia (Montpellier – Francia, ore 20.30, Amichevole)

19 agosto, Italia-Serbia (Amburgo – Germania, ore 18.00, Amichevole)

20 agosto, Italia-Germania/Rep. Ceca (Amburgo – Germania, Amichevole)

24 agosto, Ucraina-Italia (sede da definire, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Georgia (Brescia, ore 20.30, World Cup 2023 Qualifiers)

Italia-Francia: l'amichevole di lusso degli azzurri in diretta TV e LIVE-Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Arena (204), venerdì 12 agosto alle ore 20.30.

Approfondimenti e dichiarazioni

Italia-Francia: informazioni utili

Data, luogo e ora: venerdì 12 agosto alla Unipol Arena di Bologna, alle ore 20.30.

Sentite cosa diceva Fontecchio: “NBA? Io ho aspettative molto alte…”

Basket Nazionale in ritiro, Pozzecco: "Dobbiamo arrivare al top a fine agosto" 03/08/2022 A 19:11