Meo Sacchetti non è più il commissario tecnico della Nazionale italiana. Risolto il contratto dopo una riunione a Roma col presidente della Federazione Gianni Petrucci. Per la sostituzione si fanno i nome di Gianmarco Pozzecco e Sasha Djordjevic. Questo il comunicato della FIP: "La Federazione Italiana Pallacanestro comunica che, al termine di un incontro svoltosi in data odierna a Roma tra il presidente della FIP Giovanni Petrucci e coach Meo Sacchetti, è stato risolto l’accordo contrattuale tra le parti. A Sacchetti, in carica dal settembre 2017 per un totale di 50 partite sulla panchina Azzurra, vanno i sentiti ringraziamenti per la professionalità e l’impegno dimostrati in questi anni e gli auguri per il prosieguo della sua carriera.".

Sacchetti avrebbe dovuto guidare l'Italia fino al termine degli Europei 2022 che gli azzurri giocheranno a Milano nella prima fase - Nazionale. Chiude con 50 partite allenate, la partecipazione alla World Cup FIBA 2019 in Cina, soprattutto con l'incredibile estate 2021, con la vittoria al Preolimpico di Belgrado e poi i quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo, evento cui l'Italia mancava da Atene 2004. avrebbe dovuto guidare l'Italia fino al termine degliche gli azzurri giocheranno anella prima fase - evento presentato ufficialmente la scorsa settimana -, invece non sarà quindi lui al timone della. Chiude con 50 partite allenate, la partecipazione alla World Cup FIBA 2019 in Cina, soprattutto con l'incredibile estate 2021, con la vittoria ale poi i quarti di finale alle, evento cui l'Italia mancava da Atene 2004.

Ad

Sacchetti: "L'Italia a Tokyo era un gran gruppo, un piacere vederli giocare"

Basket L'Italia ritrova la sua anima a Bologna: Islanda battuta 95-87 27/02/2022 A 21:20

Il rapporto tra Sacchetti e Petrucci non è mai stato semplice, più di una volta si era diffusa la voce di un cambio in corsa con Ettore Messina, ma poi ogni allarme era rientrato. Evidentemente le due prestazioni non brillanti contro l'Islanda nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 dello scorso febbraio, e qualche altro screzio nelle ultime settimane, hanno portato a questo cambio per arrivare con maggiore serenità proprio all'appuntamento con Eurobasket. Per la sostituzione il favorito numero uno sembra essere Gianmarco Pozzecco dopo che Messina si è ritirato dalla corsa tempo fa, e anche Sasha Djordjevic non pare un nome che scalda l'ambiente azzurro.

Messina come vice all'Olimpia Milano, ma erà già stato ingaggiato dalla Federazione per Pozzecco, argento ad Atene 2004 da giocatore, diventerà il ct della Nazionale maggiore. Il "Poz" in questa stagione è nello staff dicome vice all', ma erà già stato ingaggiato dalla Federazione per guidare in estate la Nazionale sperimentale Under 23 per un torneo in Canada coi padroni di casa, gli Stati Uniti e il Brasile. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi per capire se davvero, argento ad Atene 2004 da giocatore, diventerà il ct della

Italia quinta nel mondo: la grande crescita con coach Meo Sacchetti

Basket L'Italia lotta ma si arrende all'Islanda dopo due overtime 24/02/2022 A 22:32