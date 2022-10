Nico Mannion, da Bologna, si lancia in un vero e proprio endorsement della prima scelta assoluta al draft. Il figlio del leggendario Pace ha raccontato i suoi legami con il rookie degli Orlando Magic parlando a Mentre coach Gianmarco Pozzecco pianifica, assieme al gm azzurro Salvatore Trainotti, un viaggio negli States per parlare faccia-a-faccia con Paolo Banchero e convincerlo a unirsi all'Italbasket per i Mondiali,, da Bologna, si lancia in un vero e propriodella prima scelta assoluta al draft. Il figlio del leggendario Pace ha raccontato i suoi legami con il rookie degli Orlando Magic parlando a basketnews.com : i due si sono affrontati in partita quando avevano 14 anni e hanno intrecciato nuovi contatti da quando Nico è diventato un punto fermo della nazionale azzurra. Quella per cui, un giorno, vorrà giocare anche Banchero.

"Mi piacerebbe giocare con lui - ha dichiarato Mannion -. Mi sembra un bravo ragazzo. Mi ha scritto, mi ha detto che è emozionato all'idea di giocare con l'Italia. Vuole giocare. Deve solo trovare il momento giusto".

Ad

Paolo Banchero al debutto nella gara tra Detroit Pistons e Orlando Magic Credit Foto Getty Images

Basket Banchero con l'Italia ai Mondiali? Pozzecco vola a Orlando per convincerlo UN' ORA FA

Banchero: la star che riporterà l'Italia sul podio

Come ogni appassionato italiano di basket, anche Mannion è rimasto stupefatto dalla crescita esplosiva vissuta da Banchero nelle ultime due stagioni. Una crescita che gli ha permesso di diventare la prima chiamata del draft e di entrare in NBA con le stigmate di una superstar del futuro. Con lui in azzurro, anche l'Italia aumenterà considerevolmente le chance di tornare sul podio per la prima volta dal 2004, l'anno del mitico argento di Atene.

"Il suo sviluppo è qualcosa di incredibile. Si muove in maniera straordinaria per il fisico che ha. E possiede un istinto spiccatissimo per il gioco. Credo che ci possa aiutare a tornare sul podio in una grande competizione internazionale. Quest'anno è il favorito principale per vincere il premio di Rookie of the Year. Diventerà una star in NBA".

"Parlando da giocatore perimetrale, sarà bello avere al mio fianco un big-man come lui. Penso che potremo giocare bene insieme, perché è molto altruista. Negli States si gioca un basket diverso, ma potrò aiutarlo a comprendere meglio il gioco europeo".

Banchero: "Prima scelta? Non è un sogno, è pazzia!"

Basket Banchero con l'Italia ai Mondiali? Pozzecco vola a Orlando per convincerlo UN' ORA FA