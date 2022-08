Gianmarco Pozzecco al termine della sfida della Unipol Arena di Bologna qualificazione alla World Cup 2023 e poi con l'Europeo di settembre. Il ct azzurro, alla terza partita sulla panchina della Nazionale, guarda il bicchiere mezzo pieno dopo i giorni di ritiro a Pinzolo: "C'è stata una grande intensità, e sono contento della prestazione. Ci siamo passati bene la palla, concedendo poco, e facendo le cose che abbiamo in mente di fare. Peccato per gli ultimi due tiri, ma sono molto contento che Nico (Mannion) e Marco (Spissu) si siano presi la responsabilità". "Oggi non abbiamo mai mollato, e anzi siamo stati capaci di riacciuffare una partita che sembrava esserci sfuggita. La grande presenza del pubblico bolognese è un ottimo segnale. Chi è venuto a palazzo stasera torna a casa con un bellissimo ricordo". Cosìal termine della sfida della Unipol Arena di Bologna persa 78-77 in overtime dall'Italia contro la Francia , il primo test di un'estate intensa che si concluderà con le sfide die poi con l'di settembre. Il ct azzurro, alla terza partita sulla panchina della, guarda il bicchiere mezzo pieno dopo i giorni di ritiro a Pinzolo: "C'è stata una grande intensità, e sono contento della prestazione. Ci siamo passati bene la palla, concedendo poco, e facendo le cose che abbiamo in mente di fare. Peccato per gli ultimi due tiri, ma sono molto contento che Nico (Mannion) e Marco (Spissu) si siano presi la responsabilità".

Fontecchio e coach Pozzecco in Italia-Francia Credit Foto Getty Images

Gli azzurri sono stati bravi a recuperare un match che nella ripresa si era messo male, finendo anche a -7, ma Fontecchio e Gallinari nei regolamentari, e poi Tonut e Mannion nel supplementare, avevano rimesso le cose a posto. Proprio Fontecchio è stato il migliore in campo con 24 punti, il suo record in azzurro: "C'è ancora da lavorare, contro una squadra del genere non può essere facile. E' stata una partita molto fisica. Non siamo ancora in formissima, ma mettiamo benzina nel serbatoio. Siamo determinati, continuiamo ad impegnarci".

Danilo Gallinari, un po' imballato in avvio ma poi determinante nei momenti chiave del match e con 13 punti: "E' stata un'ottima gara, in cui la difesa è andata molto bene. Ci sta avere un pò di ruggine, ma devo dire che siamo stati bravi. Un bel passo verso settembre". Ora l'Italia preparerà il prossimo impegno, martedì 16 agosto a Montpellier sempre con la Francia, gara numero 100 della storia tra le due nazionali: saranno 14 gli azzurri a roster, con John Petrucelli autorizzato a lasciare il ritiro dopo il match di ieri. "Ringraziamo John Petrucelli, che non proseguirà con noi la preparazione. E' un ragazzo meraviglioso, che ci ha dato una gran mano sia con i Paesi Bassi, sia in questa prima parte d'estate", il commento di Pozzecco sulla decisione di lasciare la guardia della Germani Brescia.

