Italia e Repubblica Ceca, quarto e ultimo test per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco sulla strada che porta a due importanti gare di qualificazione alla FIBA World Cup 2023, il 24 agosto in trasferta contro l'Ucraina a Riga e il 27 in casa, a Brescia, contro la Georgia, senza poi dimenticare l'Europeo di settembre con la prima fase a Milano. L'Italia, dopo i due ko con la Francia e Supercup di Amburgo. Il ct 101-90 dalla Germania nell'altra semifinale, mancherà la stella Tomas Satoransky. Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging dell'amichevole tra, quarto e ultimo test per gli azzurri disulla strada che porta a due importanti gare di, il 24 agosto in trasferta contro l'a Riga e il 27 in casa, a Brescia, contro la, senza poi dimenticare l'di settembre con la prima fase a Milano. L', dopo i due ko con la la sconfitta in volata per 90-86 contro la Serbia ieri , sfidano la Repubblica Ceca nella finale per il terzo posto alla. Il ct Pozzecco sarà ancora senza Gallinari mentre per i cechi, sconfittidallanell'altra semifinale, mancherà la stella

Nico Mannion con l'Italia nelle amichevoli estive 2022 Credit Foto Getty Images

Ad

Il LIVE-Blogging della partita

Basket Pozzecco: "Atteggiamento giusto". Sabato Italia-Repubblica Ceca 18 ORE FA

38-28 al 15' - Azzurri in controllo adesso

Buone trame mostrate dall'Italia nell'ultime azioni offensive e nuovo +10: Datome e Polonara firmano gli ultimi bersagli, mentre la Rep. Ceca grazie a Jelinek e a Kyzlink, visto di recente in Italia con Reggio Emilia. Italia a +10 nonostante l'1 su 10 da tre.

32-20 al 12' - Nuova fuga azzurra

Grande avvio di secondo quarto dell'Italia che arriva al massimo vantaggio, +12, con una bomba di capitan Datome e i canestri di Ricci e Mannion, dritto al ferro come un razzo in penetrazione.

25-18 A FINE PRIMO QUARTO

Dopo la rimonta della Rep. Ceca, l'Italia ingarana di nuovo la marcia e chiude il periodo con un break di 6-2 per il +7 al 10'. Ci sono 8 punti a testa per Tonut e Fontecchio, 5 di Polonara e anche 2 punti, su tiro libero, di Gallinari; nella Rep. Ceca 5 punti di Balvin.

19-16 all'8' - La Rep. Ceca torna a contatto

Toccato il +10 sul 17-7, gli azzurri staccano la spina, subiscono il break della Rep. Ceca e coach Pozzecco è costretto a chiamare timeout, molto arrabbiato per il calo di aggressività, già visto anche contro Francia e Serbia. I bersagli di Vesely, Auda, Kyzlink e la tripla di Peterka riportano a -3 i cechi.

15-7 al 5' - L'Italia allunga, Ginzburg chiama timeout

Due canestri in fila di Fontecchio da sotto e poi di Polonara lanciano l'Italia a +8 e coach Ginzburg è costretto a chiamare timeout. Già 5 palle perse per la Repubblica Ceca in meno di 5'.

10-6 al 4' - Furto e canestro di Tonut

Azzurri attenti in difesa, soprattutto sulle linee di passaggio di una Repubblica Ceca molto farneticante, e ne vengono fuori due rubate e due canestri facili in contropiede di Tonut.

2-2 al 1' - Polonara replica a Hruban

Iniziata la gara della Barclays Arena di Amburgo. Senza Satoransky, sono i lunghi a gestire il pallone e Hruban segna da sotto dopo il taglio backdoor. Dall'altra parte risponde l'Italia con Polonara che segna su assist di Melli.

Inizia la partita

Italia in divisa blu, l'Italia parte col quintetto con Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara e Melli, lo stesso che ha iniziato con la Serbia. La Repubblica Ceca del ct israeliano GInzburg parte con Bohacik, Sehnal, Hruban e le due torri, Vesely e Balvin.

Notizia importante per l'Italia: c'è Danilo Gallinari, è a roster dopo aver saltato la gara con la Serbia per un problema alla caviglia. Nella Repubblica Ceca invece fuori Tomas Satoransky, in panchina, in borghese, con il piede fasciato e le stampelle.

Alle 16 la palla a due tra Italia e Repubblica Ceca alla Barclays Arena di Amburgo, in Germania, finale terzo posto della Supercup (LIVE su Sky Sport Action).

Gallinari in esclusiva: "Poz è il ct giusto, agli Europei per stupire"

Basket Fontecchio non basta all'Italia, la Serbia vince 90-86 e va in finale 21 ORE FA