Italia e Serbia, terzo test per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco sulla strada che porta a due importanti gare di qualificazione alla FIBA World Cup 2023, il 24 agosto in trasferta contro l'Ucraina a Riga e il 27 in casa, a Brescia, contro la Georgia, senza poi dimenticare l'Europeo di settembre con la prima fase a Milano. Gli azzurri, dopo le due amichevoli perse contro la Francia, 78-77 in overtime a Bologna e Svetislav Pesic col due volte MVP NBA Nikola Jokic e il due volte MVP di Eurolega Vasilije Micic. Il confronto fra Italia e Serbia resta sempre affascinante: l'ultima sfida è dolcissima per gli azzurri, la vittoria 102-95 a Belgrado nella finale del Preolimpico che diede ai ragazzi di Meo Sacchetti il pass per i Giochi di Tokyo. Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging dell'amichevole tra, terzo test per gli azzurri disulla strada che porta a due importanti gare di, il 24 agosto in trasferta contro l'a Riga e il 27 in casa, a Brescia, contro la, senza poi dimenticare l'Europeo di settembre con la prima fase a Milano. Gli azzurri, dopo le due amichevoli perse contro la disfatta 100-68 a Montpellier , sfideranno la corazzata dicol due volte MVP NBAe il due volte MVP di Eurolega. Il confronto fraresta sempre affascinante: l'ultima sfida è dolcissima per gli azzurri, la vittoriaa Belgrado nella finale delche diede ai ragazzi diil pass per i Giochi di Tokyo.

38-28 al 15' - Gli azzurri allungano con Mannion

Momento favorevole per l'Italia che scappa e arriva a +10, massimo vantaggio. Protagonista Mannion con 5 punti di fila dopo la tripla del momentaneo +5 di Datome: convinto e sicuro il playmaker della Virtus Bologna. Serbia nervosa e contratta, buona la difesa contro Jokic: Pesic ancora costretto al timeout.

30-28 al 12' - Mannion vola a schiacciare

Pesic chiama timeout e ferma la partita visto che l'Italia conduce 30-28. Sono 7 i punti di un ottimo Pippo Ricci, buono l'impatto di Nico Mannion che si presenta con una tonante schiacciata. La Serbia ha un attimo staccato la spina facendosi prendere dal nervosismo.

23-24 A FINE PRIMO QUARTO

Primi 10' in archivio e l'Italia è in scia alla Serbia. Ottimo Nik Melli autore di 8 punti e anche l'assist di tocco a rimbalzo offensivo per l'appoggio di Ricci, autore degli ultimi due canestri azzurri nel quarto. La formazione di Pesic ha 6 punti da Lucic e sfrutta le tante attenzioni su Jokic e Micic per trovare canestri con "gli altri", tipo Dobric e Kalinic.

16-18 al 7' - Sorpasso Serbia con Kalinic

Nella Serbia entra anche Micic mentre Pozzecco lancia capitan Datome. La formazione di Pesic sorpassa con una bomba di Kalinic, ben servito da Micic. La fisicità di Jokic è incredibile ma Melli può provare a metterlo in difficoltà giocando lontano dal ferro in attacco.

12-10 al 4' - Buona partenza degli azzurri

Buon avvio dell'Italia con 5 punti di Fontecchio, una tripla di Spissu e due canestri ben costruiti da Melli e Polonara. La Serbia resta lì con Lucic e Milutinov, dominanti col suo fisico contro gli interni azzurri. Ora Pesic manda sul parquet Nikola Jokic.

2-3 al 1' - Subito Fontecchio e Lucic

Il primo canestro del match è dell'Italia con Fontecchio che ruba palla, si lancia in contropiede e schiaccia a una mano. Nell'azione successiva Lucic va al ferro, schiaccia e subisce anche il fallo, gioco da tre pnti e 3-2 Serbia.

Inizia la partia

Il quintetto degli azzurri del ct Pozzecco, in completo bianco: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara e Melli. Fuori dalle rotazioni Della Valle.

Il quintetto della Serbia scelto dal ct Pesic: Jaramaz, Marinkovic, Lucic, Kalinic e Milutinov. Partono dalla panchina le due stelle, i due MVP, Micic e Jokic.

Alle 18 la palla a due tra Italia e Serbia alla Barclays Arena di Amburgo, in Germania, prima semifinale della Supercup.

