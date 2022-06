Il grande giorno sta per arrivare. Sabato 25 giugno, alle ore 20.30, l'Allianz Dome di Trieste ospiterà l'amichevole internazionale di lusso tra Italia e Slovenia, una partita che resterà nella storia per il debutto di coach Gianmarco Pozzecco sulla panchina azzurra.

Il nuovo commissario tecnico raccoglie l'eredità di Meo Sacchetti alla vigilia della nuova finestra delle gare di qualificazione per i Mondiali del 2023 (Olanda-Italia in programma il prossimo 4 luglio) e in vista degli Europei di settembre. La nostra rappresentativa disputerà la fase a gironi in casa, sul parquet del Mediolanum Forum di Assago, prima di trasferirsi in Germania in caso di passaggio alla fase a eliminazione diretta.