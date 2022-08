Italia non basta per battere la Francia, ma la squadra di Gianmarco Pozzecco fa un figurone nel 78-77 dopo un overtime alla Unipol Arena di Bologna davanti a circa 5mila spettatori nella prima amichevole sul percorso che porta alle due gare di qualificazione al Mondiale 2023 e poi a Eurobasket 2022 al Forum di Milano. Gli azzurri, Fontecchio e Gallinari, e poi nel prolungamento si mangiano le mani perchè Mannion fallisce per due volti il canestro del possibile sorpasso. Una bellanon basta per battere la, ma la squadra difa un figurone neldopo unalla Unipol Arena didavanti a circa 5mila spettatori nella prima amichevole sul percorso che porta alle due gare die poi aal Forum di Milano. Gli azzurri, nella 99esima sfida ai Bleus , rispondono colpo su colpo, riacciuffano il supplementare con due triple di, e poi nel prolungamento si mangiano le mani perchèfallisce per due volti il canestro del possibile sorpasso.

Ad

Fontecchio, futuro giocatore degli Utah Jazz, è di gran lunga il migliore in campo con 24 punti e il top scorer del match, mentre per la Francia il migliore con 15 punti è Rudy Gobert, lui che ha lasciato i Jazz per i Minnesota Timberwolves. Gli azzurri hanno anche 13 punti da Gallinari e 9 da Mannion mentre i Bleus si godono i muscoli di Poirier, 14, Yabusele, 11, e anche Okobo, 11. L'Italia chiude con 13 su 31 da tre e 12 su 18 ai liberi, la Francia ha 22 perse, il doppio delle 11 degli azzurri, tira male da tre, 4 su 19, e ai liberi, 22 su 35, ma alla fine la spunta. Martedì 16 agosto, a Montpellier, le due squadre , futuro giocatore degli, è di gran lunga il migliore in campo con 24 punti e il top scorer del match, mentre per lail migliore con 15 punti è, lui che ha lasciato i Jazz per i Minnesota Timberwolves. Gli azzurri hanno anche 13 punti dae 9 damentre i Bleus si godono i muscoli di, 14,, 11, e anche, 11. L'chiude con 13 su 31 da tre e 12 su 18 ai liberi, laha 22 perse, il doppio delle 11 degli azzurri, tira male da tre, 4 su 19, e ai liberi, 22 su 35, ma alla fine la spunta. Martedì 16 agosto, a, le due squadre si troveranno di nuovo di fronte per la 100esima sfida della storia : nell'Italia non ci sarà John Petrucelli, uno dei primi tagli, lui che a Bologna non ha giocato al pari di Della Valle e Baldasso.

Basket Rivivi il LIVE-Blogging dell'amichevole Italia-Francia 3 ORE FA

La partita della Unipol Arena vede l'Italia partire meglio sulle ali di Simone Fontecchio e tocca il +10 sul 19-9 con una gran schiacciata di Biligha su alzata di Mannion, anche lui pimpante da subito. La Francia resta in scia con le giocate di Poirier e Heurtel, poi torna a -3 con due bombe di Okobo, e pareggia sul 30-30 a metà secondo periodo grazie a Gobert e all'ennesima bomba dall'angolo firmata da Luwawu-Cabarrot. All'intervallo resiste la parità, 36-36, con altre due triple di Spissu e Ricci: il migliore alla pausa lunga è Fontecchio con 11 punti.

Nella ripresa i Bleus si fanno preferire mentre l'Italia perde fluidità, anche per qualche quintetto sperimentale di Pozzecco. Sempre Fontecchio tiene a galla gli azzurri con le sue fiammate, idem Gallinari, ma al 30' è 54-50 per la Francia. La formazione di Collet vola a +7 nell'ultimo quarto, sembra in controllo, ma le giocate individuali del Gallo e di Mannion valgono il -2 (58-60), poi ancora il futuro giocatore dei Celtics e Fontecchio insaccano due triple siderali per il 69-69 a 24" dal termine, sfruttando anche gli errori ai liberi di Heurtel e Gobert. La Francia ha l'ultimo possesso ma Luwawu-Cabarrot non trova il bersaglio e così si va all'overtime.

Nel prolungamento i Bleus partono forte e vanno a +5, Tonut però non ci sta e da solo riporta l'Italia a -1. Gli azzurri avrebbero le occasioni del sorpasso, più di una, ma nè Spissu dall'arco, nè Mannion con una facile penetrazione e poi con un jumper dalla media distanza trovano il bersaglio, e così la Francia la spunta pur con i tanti errori ai liberi. Sull'ultimo è Yabusele a prendere il rimbalzo e a congelare la palla fino allo scadere.

Il tabellino

Italia-Francia 77-78 d1ts

Italia: Spissu 8, Mannion 9, Biligha 4, Tonut 8, Gallinari 13, Melli 2, Fontecchio 24, Tessitori, Ricci 3, Polonara 6, Pajola, Datome. All. Pozzecco.

Francia: Okobo 11, Mbaye, Luwawu-Cabarrot 7, Heurtel 7, Yabusele 11, Fournier 3, Maledon 3, Jaiteh ne, Poirier 14, Tarpey, Gobert 15, Cordinier 7. All. Collet.

Rudy Gobert pensa già alle Olimpiadi di Parigi 2024

Basket Pozzecco: "La Francia è un ostacolo importante verso l'Europeo" IERI A 16:01