Italia e Francia è un incubo per gli azzurri che vengono travolti 100-68 dai Bleus all'Arena Sud di Montpellier. La squadra di Gianmarco Pozzecco, al secondo test sul cammino che porta alle due gare di qualificazioni mondiali e poi a Eurobasket, fa un deciso passo indietro rispetto al match di venerdì scorso a Bologna, La 100esima sfida della storia traè un incubo per gli azzurri che vengono travoltidai Bleus all'Arena Sud di Montpellier. La squadra di, al secondo test sul cammino che porta alle due gare di qualificazioni mondiali e poi a Eurobasket, fa un deciso passo indietro rispetto al match di venerdì scorso a Bologna, quando perse 78-77 in overtime e ebbe pure un paio di occasioni per il sorpasso con la stessa Francia , decisamente più concentrata, fisica e tosta rispetto a quella un po' "molle" presentatasi alla Unipol Arena.

Ad

L'Italia fatica fin dall'inizio in difesa, manca aggressività e concede tantissimo: all'intervallo è 51-40 per i Bleus ma il discorso è ancora abbastanza aperto. Nella ripresa però gli azzurri di fatto non rientrano, i Bleus tengono alta la fisicità in difesa, segnano con buone percentuali e poi dilagano fino al 100-68 conclusivo, con i ragazzi di Pozzecco decisamente arrendevoli e già con la testa a venerdì per la Supercup di Amburgo contro la Serbia.

Basket Rivivi il LIVE-Blogging di Francia-Italia, secondo test degli azzurri 3 ORE FA

Gli azzurri hanno una buona reazione soltanto nel secondo periodo grazie al buon impatto dalla panchina di Polonara e Baldasso, quest'ultimo seduto nel match di Bologna. Firmano la rimonta da -13 a -7, poi è sempre Baldasso, assieme a Melli e a Gallinari, a spingere gli azzurri fino al -4 sul 41-37, risalendo da -14. Prima dell'intervallo però l'Italia spegne di nuovo la luce, la Francia piazza un 10-0 con le triple di Yabusele e Fournier, torna a +14 e all'intervallo è 51-40. A inizio ripresa sono Luwawu-Cabarrot, Poirier in schiacciata e i missili di Heurtel e Fournier a dare il +21 ai Bleus sul 72-51 che archivano la pratica.

Elie Okobo attacca Danilo Gallinari in Italia-Francia Credit Foto Getty Images

La squadra di Collet domina a rimbalzo, 37 a 25, contiene le palle perse, 13 a 16, e tira in maniera pazzesca da fuori, 14 su 24 da tre contro il 6 su 25 degli azzurri (55% contro 42% dal campo e 24 su 32 ai liberi contro 14 su 23). La Francia ha cinque giocatori in doppia cifra: spicca Okobo con 18 punti, a 13 ci sono Fournier e Heurtel (con 6 assist). Per l'Italia 13 di Melli, 11 di Gallinari, 9 di Polonara, 8 di Baldasso e appena 4 punti con 2 tiri per Fontecchio, un fantasma rispetto a quello da 24 punti di Bologna.

Gli azzurri torneranno in campo ad Amburgo per la SuperCup: alle 18.00 di venerdì 19 agosto la prima semifinale tra Italia e Serbia, a seguire Germania-Repubblica Ceca. Sabato 20 agosto la finale 3°-4° posto (ore 16.00) e la finale 1°-2° posto (ore 18.30).

IL TABELLINO

Francia-Italia 100-68

Francia : Okobo 18, Mbaye, Luwawu-Cabarrot 10, Heurtel 13, Yabusele 7, Fournier 13, Maledon 8, Jaiteh 8, Poirier 9, Tarpey 1, Gobert 10, Cordinier 3, Howard. All. Collet.

: Okobo 18, Mbaye, Luwawu-Cabarrot 10, Heurtel 13, Yabusele 7, Fournier 13, Maledon 8, Jaiteh 8, Poirier 9, Tarpey 1, Gobert 10, Cordinier 3, Howard. All. Collet. Italia: Spissu 2, Mannion 5, Biligha 6, Tonut 2, Gallinari 11, Melli 13, Fontecchio 4, Tessitorin 2, Ricci, Polonara 9, Pajola 4, Baldasso 2, Della Valle 2. All. Pozzecco.

Fontecchio in esclusiva: "Vogliamo goderci gli Europei in casa"

Basket Pozzecco verso Francia-Italia: "Dovremo soffrire. Datome a riposo" IERI ALLE 20:10