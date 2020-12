"Abbiamo dei giovani come Sasha Grant, Matej Rudan e Jason George. Jason oggi non ha giocato perchè era impegnato con la squadra B, Sasha ha giocato duro, ha segnato solo 1 punto, credo, ma ha avuto un incredibile plus/minus e vuole diventare un professionista. La prima cosa, se vuoi questo, è capire cosa serve per diventarlo. Sasha e Jason stanno cercando di guadagnarsi ogni minuto sul campo rispettando i compagni, mentre Matej non lo ha capito. Se non avessi reagito alla sua brutta pessima attitudine, non sarei stato un buon coach, non lo avrei aiutato. I giovani hanno bisogno di una guida, forse di una guida dura, ma non ho mai visto in 25 anni di carriera un giovane raggiungere il successo rimanendo nella sua “comfort zone”".