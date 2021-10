Non ce n'è per nessuno, la Nazionale italiana di basket con Sindrome di Down si conferma ancora una volta la più forte d'Europa: negli Euro TriGames 2021 di Ferrara - infatti - i ragazzi di Giuliano Bufacchi, Mauro Dessì e Francesca D’Erasmo hanno bissato il successo europeo del 2017 e confermato le vittorie dei Mondiali 2018 e 2019. Turchia battuta in finale 21-12 e Azzurri che confermano il proprio dominio in campo internazionale. Il grande momento dello sport italiano non ha alcuna intenzione di fermarsi.

I protagonisti dell'impresa

Chiara Vingione e Fabio Tomao (Basket For Ever Formia), Alessandro Greco, Alex Cesca e Andrea Rebichini (Anthropos Civitanova Marche) Alessandro Ciceri (Briantea84 Cantù), Antonello Spiga e Davide Paulis (Atletico Aipd Oristano): bravissimi!

