La squadra più forte del mondo? Non è più il Team USA, ma. I continui successi della Roja hanno rivoluzionato la classifica, scalzando la nazionale a stelle e strisce dal trono del ranking mondiale FIBA. I punti decisivi per il sorpasso sono arrivati dalla conquista dell'oro a Eurobasket 2022 e dalla serie positiva infilata nelle gare di qualificazione ai Mondiali 2023 . La Spagna, prima nel girone L con un record di 7-1 davanti all'Italia, ha già staccato il pass per la kermesse iridata del prossimo anno.