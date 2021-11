Si teme il peggio per Sebastiano Bianchi. L'ala del Legnano Basket Knights, squadra dell'hinterland milanese che disputa il campionato di Serie B, girone A, è scomparsa nelle ultime ore, senza dare notizie alla famiglia dopo essere uscito di casa nella giornata di lunedì. La sua auto è stata trovata nella mattinata nei pressi del Lago Maggiore e sono partite le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco, senza però esito.

Il comunicato della squadra

Disperso Sebastiano Bianchi. A fronte delle notizie apparse oggi sui siti e quotidiani locali e nazionali, il Legnano Basket Knights comunica che attualmente il proprio tesserato Sebastiano Bianchi risulta scomparso da casa

Rientrato nel proprio domicilio di Verbania domenica dopo la gara giocata con la Sangiorgese, è uscito senza dare comunicazione alla famiglia e al momento non si hanno ancora notizie. Il Legnano Basket, in continuo contatto con i familiari attende notizie in merito

Nel pomeriggio il club del Legnano, la squadra di Bianchi, ha pubblicato un comunicato chiarendo la situazione, smentendo alcune notizie apparse su siti e social che davano aggiornamenti sull'eventuale ritrovamento del cadavere. In realtà le ricerche sono ancora in corso, anche se sono state sospese quelle nei pressi del Lago Maggiore.

