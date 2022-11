Dopo le Olimpiadi di Tokyo e l'avventura a Eurobasket dello scorso settembre, Luka Doncic continuerà a giocare per la sua Slovenia anche nella prossima estate, in occasione dei Mondiali di agosto-settembre in programma tra Filippine, Indonesia e Giappone. La conferma è arrivata per bocca della stessa star dei Dallas Mavericks, con benedizione della franchigia NBA di proprietà di Mark Cuban.

"Luka ha garantito la sua partecipazione un minuto dopo la partita contro la Germania, quando eravamo sicuri di aver conquistato la qualificazione per i Mondiali - ha dichiarato il presidente della federbasket slovena, Matej Erjavec, parlando alla televisione pubblica del Paese -. A essere onesti, ne eravamo già certi al 99% dopo la partita contro Israele, ma è stata comunque una grande gioia sentirlo dalle sue stesse labbra. Se Luka non avrà problemi fisici, non ci sono dubbi che sarà con la nazionale ai Mondiali".

Luka Doncic schierato con la nazionale della Slovenia per l'inno nazionale durante Eurobasket 2022 Credit Foto Getty Images

"Il suo atteggiamento è straordinario - ha proseguito Erjavec -. Quando abbiamo giocato contro Israele, a Dallas erano le 6.00 del mattino. Eppure si è alzato in tempo per guardare tutta la partita. Non credo sia facile puntare la sveglia così presto quando affronti un campionato con un calendario molto serrato come la NBA. I Dallas Mavericks, nelle figure di coach Jason Kidd e del proprietario Mark Cuban, hanno approvato la sua partecipazione ai Mondiali".

l'oro conquistato agli Europei del 2017 al fianco di Goran Dragic, MVP di quella competizione, Doncic si è trasformato nel leader della nazionale slovena a Tokyo 2020 e Eurobasket 2022. Ma le grandi aspettative non si sono concretizzate in una medaglia. Alle Olimpiadi, la Slovenia ha chiuso al quarto posto, 26.0 punti, 7.7 rimbalzi, 6.6 assist e 2.0 recuperi di media. Dopoal fianco di Goran Dragic, MVP di quella competizione, Doncic si è trasformato nel leader della nazionale slovena a. Ma le grandi aspettative non si sono concretizzate in una medaglia. Alle Olimpiadi, la Slovenia ha chiuso al quarto posto, perdendo la semifinale in volata contro la Francia e alzando poi bandiera bianca nella finalina contro l'Australia . Agli Europei, invece, ha sofferto un'eliminazione cocente nei quarti di finale per mano della Polonia , grande protagonista a sorpresa del torneo. Doncic ha giocato sette partite tenendodi media.

