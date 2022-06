Italia e Slovenia. Non solo segnerà Luka Doncic. Infatti, contrariamente alle ultime voci, la stella dei Dallas Mavericks sarà regolarmente aggregato al gruppo e sarà sul parquet per la sfida contro gli azzurri, prova generale in vista delle due partite di qualificazioni alla FIBA World Cup 2023 che i campioni d'Europa 2017 giocheranno contro Croazia e Svezia. Sarà un'amichevole di lusso quella di sabato sera a Trieste fra. Non solo segnerà il debutto di Gianmarco Pozzecco da CT della selezione azzurra , ma il pubblico dell'Allianz Dome-PalaRubini avranno il piacere di vedere dal vivo. Infatti, contrariamente alle ultime voci, la stella deisarà regolarmente aggregato al gruppo e sarà sul parquet per la sfida contro gli azzurri, prova generale in vista delle due partite diche i campioni d'Europa 2017 giocheranno contro

"Luka Doncic ha ricevuto il via libera ed è già a Trieste. Sabato sarà a disposizione per la gara con l'Italia", recitano i profili social della federazione slovena. Inizialmente si pensava che l'asso ex Real Madrid poteva aggregarsi al gruppo soltanto da lunedì 27 giugno, saltando il test con l'Italia, e invece è arrivato un via libera in anticipo, in tempo per giocare contro gli azzurri. Doncic, che nell'estate 2021 ha portato la Slovenia al quarto posto alle Olimpiadi di Tokyo, ritroverà al suo fianco Goran Dragic che non vestiva la maglia della sua nazionale dal 2017 quando assieme vinsero lo storico titolo europeo.

