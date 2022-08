Magic Johnson, gli dedicherebbe una standing-ovation. A quanto pare, però, non sono soltanto i fan cestistici più sfegatati a riconoscere la grandezza della leggenda ex Los Angeles Lakers. Singolare infatti quanto accaduto nel mare di Cefalù, in Sicilia, dove Johnson sta passando parte della sua estate. Nel salire a bordo di un'imbarcazione, l'ex all-around player vincitore di cinque anelli è stato accolto da un'ovazione dei bagnanti. Chiunque sia appassionato di NBA , nel caso in cui incontrasse, gli dedicherebbe una standing-ovation. A quanto pare, però, non sono soltanto i fan cestistici più sfegatati a riconoscere la grandezza della. Singolare infatti quanto accaduto nel, in Sicilia, dove Johnson sta passando parte della sua estate. Nel salire a bordo di un'imbarcazione, l'ex all-around player vincitore di cinque anelli è stato accolto da

All'atipica standing-ovation, Johnson ha risposto alzandosi in piedi, ringraziando e inchinandosi per il gesto di affetto. "Vengo in Italia da oltre 30 anni - ha scritto Johnson sui social network - e uno dei grandi motivi è perché mangio la pizza e la pasta migliori del mondo!".

Magic è in Italia dalla fine del mese di luglio e sta replicando quanto fatto la scorsa estate, quando venne in Italia a passare il periodo estivo. Allora noleggiò uno yacht super-lusso a circa 945.000 dollari a settimana, mentre quest'anno ha cominciato il tour nel Belpaese da Portofino e Porto Cervo.

