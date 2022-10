Che tempo che fa" andata in onda su Rai3 domenica 30 ottobre. In collegamento ha infatti partecipato Magic Johnson, leggenda della Pallacanestro, ex stella dei carriera diventata stellare nel volgere di pochissime stagioni e il perché del soprannome "Magic", l'eclettico ex playmaker, ma anche all-around player come pochi altri nella storia della NBA, ha parlato a 360°, affrontando diversi temi insieme al noto conduttore. Ospite extra lusso per Fabio Fazio nella sua trasmissione "" andata in onda su Rai3 domenica 30 ottobre. In collegamento ha infatti partecipato, leggenda della Pallacanestro, ex stella dei Los Angeles Lakers nonché uno dei giocatori più iconici nella storia di questo sport. Tra l'amore per la palla a spicchi, gli esordi di unanel volgere di pochissime stagioni e il perché del soprannome "Magic", l', ma anchecome pochi altri nella storia della NBA, ha parlato a 360°, affrontando diversi temi insieme al noto conduttore.

"Ho convinto io Larry Bird a giocare nel Dream Team e anche Michael Jordan. Ora sono tanti i giocatori internazionali che giocano nell’NBA e questo è stato possibile grazie al Dream Team, che ha aperto il mondo al Basket". Il ricordo va ovviamente al Team USA capace di dominare il torneo cestistico ai Giochi della XXV Olimpiade (Barcellona 1992), quando la nazionale a stelle e strisce, allenata dal leggendario Chuck Daly, surclassò qualsiasi avversaria e vinse la medaglia d'oro davanti alla Croazia di Drazen Petrovic e Toni Kukoc.

Sui sacrifici fatti da suo padre

"Mio padre ha sacrificato tanto per me, per le mie sei sorelle e tre fratelli, ha dovuto lasciare il basket per poter prendersi cura della famiglia. Poi è toccato a me ricompensarlo e ripagarlo. Quando sono arrivato in NBA, gli ho comprato una casa nuova, gli ha permesso di non lavorare e di godersi la vita. Ora ha 88 anni e ogni giorno lo ringrazio perché ha significato tanto per me quello che ho fatto, come padre, come mio eroe e come mio mentore. Probabilmente anche come il mio migliore amico".

Sul dualismo con Larry Bird, ex stella dei Boston Celtics

"L’ho conosciuto per la prima volta nel 1979 nel campionato universitario e poi, quando siamo arrivati nell’NBA, lui ed io abbiamo cambiato il gioco, che è diventato più popolare. Ho adorato Larry Bird come un idolo e per il quale ho sempre avuto grande rispetto, ma non quando giocavamo contro. Durante le riprese di uno spot televisivo, ho incontrato sua mamma che mi ha detto: ‘Sei tu il mio giocatore preferito’. Sapere che la mamma di Bird mi adorava come giocatore è stato un gran momento".

Sulla positività all'HIV

"31 anni fa ho annunciato di avere l’HIV e allora c’era discriminazione contro le persone affette. Le cure non erano adeguate, le medicine non erano adatte e noi siamo riusciti a cambiare molte di queste cose nella lotta contro l’HIV. Abbiamo fornito alloggi a persone che vivevano con l’HIV, abbiamo interrotto la discriminazione e il razzismo e tutto ciò che queste cose comportavano non solo negli Stati Uniti d’America, e penso che abbiamo tenuto grandi risultati nel mondo intero".

Il suo amore per l'Italia

"È da 31 anni che vengo in italia, amo gli italiani e il cibo italiano. Sono così calorosi, sono gente meravigliosa. Io e mia moglie siamo innamorati di Portofino, Forte dei Marmi, Porto Cervo, Capri…"

