Matteo Spagnolo. La chiamata al draft con la scelta numero 50 dei Minnesota Timberwolves gli ha già potenzialmente aperto le porte della NBA. Mentre la decisione Eurocup, è da leggere come un ulteriore step verso l'Europa di alto livello dopo il debutto assoluto da professionista vissuto lo scorso anno a Cremona. Spagnolo è ancora sotto contratto con il Real Madrid, intento a monitorarne crescita e sviluppo per valutarne l'inserimento nel roster di Eurolega già nella prossima stagione. L'estate che ha cambiato la carriera, il presente e le prospettive future di. La chiamata al draft con la scelta numero 50 deigli ha già potenzialmente aperto le porte della NBA. Mentre la decisione di proseguire l'esperienza da professionista a Trento , impegnata in, è da leggere come un ulteriore step verso l'Europa di alto livello dopo il debutto assoluto da professionista vissuto lo scorso anno a Cremona. Spagnolo è ancora sotto contratto con il, intento a monitorarne crescita e sviluppo per valutarne l'inserimento nel roster di Eurolega già nella prossima stagione.

coach Gianmarco Pozzecco, ed è già impegnato nella preparazione per gli Europei di settembre, che l'Italia potrà disputare in casa (al Forum di Assago) nella fase a gironi. Insomma, un'estate frenetica, ricca di impegni di altissimo livello, come raccontato anche nell'intervista concessa a Tuttosport. Eccone i passaggi principali. Reduce dall'esperienza alla Summer League di Las Vegas , Spagnolo si è aggregato al gruppo azzurro di, ed è già impegnato nella preparazione per gli, che l'Italia potrà disputare in casa (al Forum di Assago) nella fase a gironi. Insomma, un'estate frenetica, ricca di impegni di altissimo livello, come raccontato anche nell'intervista concessa a Tuttosport. Eccone i passaggi principali.

Matteo Spagnolo al debutto in Summer League 2022 con la canotta dei Minnesota Timberwolves Credit Foto Getty Images

La scelta di Trento per il 2022-23

"Ho parlato sia con Minnesota che con il Real Madrid, con cui ho contratto. Abbiamo deciso che fosse la società giusta per crescere, in una squadra di ottimo livello. È bello che società così grandi come una NBA e il Real siano interessate al mio sviluppo e ci credano. La vivo così".

Obiettivo a breve termine? Eurolega o NBA nel 2023

"L'obiettivo personale è raggiungere l'Eurolega o la NBA dopo questa stagione. L'importante è arrivarci pronto per restare, cioè per non tornare indietro dopo un anno. Il mio riferimento continua a essere Luka Doncic, sarà per il percorso nel Real, ma lo seguo fin dai suoi inizio. È incredibile".

Matteo Spagnolo in azione nella partita tra Italia e Russia per le qualificazioni ai Mondiali 2023 Credit Foto Getty Images

Gianmarco Pozzecco, pressione unita a divertimento

"La Nazionale è un altro sogno, con giocatori di altissimo livello. La squadra punta a fare grandissime cose. Per me, la prima cosa da fare è conoscere bene lo staff, a cominciare da Pozzecco. Ho visto dei suoi video da giocatore, era super. Ora è un ottimo allenatore, mette pressione senza farci dimenticare che in campo bisogna divertirsi, pur nel massimo impegno. Così si rende di più".

Europei? Non un sogno, ma un obiettivo concreto

"Punto agli Europei? Certo. Se vado in un posto, punto a giocare. Non mi presento solo per allenarmi e respirare l'atmosfera. Alla fine non conta l'età, non si è più giovani quando si è in prima squadra, siamo professionisti, io lo sono. Conta quello che succede in campo quando ci sei. Poi è ovvio, so di avere compagni di allenamento di altissimo livello. È un bel modo di migliorare, no? Giocare l'Europeo in casa non capita a tutti. Sarebbe un sogno".

