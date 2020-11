L’Italia è pronta per scendere in campo a Tallinn (Estonia), dove domani (sabato 28 novembre, ore 15.00) affronterà la Macedonia del Nord in un match valido per le qualificazioni agli Europei 2022. La nostra Nazionale, già certa della qualificazione alla fase finale della rassegna continentale perché sarà una delle ospitanti, va comunque a caccia di una vittoria dopo quelle ottenute a febbraio contro la Russia e l’Estonia a Napoli. La Macedonia del Nord è il fanalino di coda del girone ed è ampiamente alla portata degli azzurri. Il CT Meo Sacchetti ha parlato alla vigilia dell’incontro: “Vogliamo ricominciare da dove abbiamo interrotto e dunque dalla bella atmosfera di febbraio ma anche dalle vittorie perché nel percorso di crescita di questa squadra giovane, vincere aiuta eccome. La Macedonia è già a un bivio e dovrà vincere a tutti i costi per tenere vive le speranze di qualificazione. Ci aspetta un match duro ma noi dobbiamo innanzitutto guardare in casa nostra. Scendere in campo e dare tutto. Punto molto sulla voglia di emergere dei nostri esordienti e sull’esperienza di chi è in questo gruppo da un po’ più di tempo”.