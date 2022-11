I Mondiali di basket 2023 si giocheranno tra venerdì 25 agosto e domenica 10 settembre tra Indonesia, Giappone e Filippine. Le città scelte sono Giacarta (Indonesia), Okinawa (Giappone) e Manila (Filippine). Le partite si terranno in cinque arene, tre delle quali a Manila, che ospiterà anche la fase finale dai quarti in avanti. La capitale delle Filippine metterà a disposizione la Philippine Arena, lo Smart Araneta Coliseum e la Mall of Asia Arena. A Giacarta si giocherà all'Indonesia Arena, mentre a Okinawa nella nuova Okinawa Arena.

La formula

Ad

Sono 32 le squadre ammesse alla fase finale del torneo, divise inizialmente in otto gruppi da quattro. Le prime due classificate avanzano alla seconda fase, organizzata in quattro nuovi gruppi da quattro squadre. Le prime due classificate di ogni girone (ossia le migliori otto) accederanno ai quarti di finale. Il sorteggio si terrà a Manila a marzo 2023.

Basket Missione compiuta, l'Italia vola al Mondiale! Georgia ko 85-84 2 ORE FA

La Nazionale dell'Italia prima della partita contro la Francia a Eurobasket 2022 Credit Foto Getty Images

Le squadre qualificate

12 squadre europee, 8 squadre del blocco Asia-Oceania, 7 squadre delle Americhe e 5 africane. Nelle 8 del blocco Asia-Oceania sono comprese Filippine e Giappone, già qualificate di diritto come Paesi ospitanti. Queste le squadre già qualificate: l'Italia ha staccato il pass lunedì 14 novembre grazie I 32 posti a disposizione sono così suddivisi:squadre europee,squadre del blocco Asia-Oceania,squadre delle Americhe eafricane. Nelledel blocco Asia-Oceania sono comprese Filippine e Giappone, già qualificate di diritto come Paesi ospitanti. Queste le squadre già qualificate: l'Italia ha staccato il pass lunedì 14 novembre grazie alla vittoria esterna a Tbilisi contro la Georgia

FIBA Europa (6/12)

Italia, Finlandia, Spagna, Germania, Lettonia, Slovenia.

FIBA Asia-Oceania (6/8)

Giappone, Filippine, Nuova Zelanda, Libano, Australia, Cina.

FIBA Americas (1/7)

Canada.

FIBA Africa (1/5)

Costa d'Avorio.

L'albo d'oro

Gli USA sono la squadra più medagliata con 5 ori, 3 argenti e 4 bronzi. Il miglior risultato per l'Italia è il quarto posto del 1970.

1950 - Argentina -USA 64-50

-USA 64-50 1954 - USA- Brasile 62-41

Brasile 62-41 1959 - Brasile -USA 81-67

-USA 81-67 1963 - Brasile -Jugoslavia 90-71

-Jugoslavia 90-71 1967 - URSS -Jugoslavia 71-59

-Jugoslavia 71-59 1970 - Jugoslavia -Brasile 80-55

-Brasile 80-55 1974 - URSS (*finale non prevista nel format)

(*finale non prevista nel format) 1978 - Jugoslavia -URSS 82-81

-URSS 82-81 1982 - URSS -USA 95-94

-USA 95-94 1986 - USA -URSS 87-85

-URSS 87-85 1990 - Jugoslavia -URSS 92-75

-URSS 92-75 1994 - USA -Russia 137-91

-Russia 137-91 1998 - Serbia -Russia 64-62

-Russia 64-62 2002 - Serbia -Argentina 84-77

-Argentina 84-77 2006 - Spagna -Grecia 70-47

-Grecia 70-47 2010 - USA -Turchia 81-64

-Turchia 81-64 2014 - USA -Serbia 129-92

-Serbia 129-92 2019 - Spagna-Argentina 95-75

Pozzecco su Banchero: "Tutti mi chiedono di Paolo, deciderà lui quando venire"

Basket Marco Spissu decisivo contro la Georgia: le sue triple da campione 2 ORE FA