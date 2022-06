coach Meo Sacchetti e la Nazionale azzurra, si è concretizzato in meno di quarantotto ore. Gianmarco Pozzecco è il nuovo tecnico dell'Italbasket, pronto a raccogliere la grande sfida degli Europei di settembre. Gli Azzurri giocheranno la fase a gironi in casa, sul parquet del Forum di Assago, il palazzo che, in questi ultimi mesi, ha accolto lo stesso Poz nel suo anno di maturazione professionale come assistente di lusso di coach Ettore Messina sulla panchina dell'AX Armani Exchange Milano. Il nome emerso nella giornata di martedì, quella della separazione a sorpresa trae la, si è concretizzato in meno di quarantotto ore.è il nuovo tecnico dell'Italbasket, pronto a raccogliere la grande sfida degli Europei di settembre. Gli Azzurri giocheranno la fase a gironi in casa, sul parquet del, il palazzo che, in questi ultimi mesi, ha accolto lo stesso Poz nel suo anno di maturazione professionale come assistente di lusso disulla panchina dell'

Trieste. Sabato 25 giugno è in programma un'amichevole di lusso contro la Slovenia, che potrebbe già schierare anche Luka Doncic, reduce dall'eliminazione nella finale della Western Conference Paesi Bassi nell'ultima partita della prima fase di qualificazione ai Mondiali del 2023. Pozzecco debutterà tra poco più di una ventina di giorni, nella sua. Sabatoè in programma un'amichevole di lusso contro la, che potrebbe già schierare anche, reduce dall'eliminazione nella finale della Western Conference per mano dei Golden State Warriors . Il primo impegno ufficiale, invece, è fissato per lunedì 4 luglio, quando l'Italia sfiderà inell'ultima partita della prima fase di qualificazione ai Mondiali del 2023.

Ma sarà un'estate ricca di eventi prima della kermesse di Eurobasket 2022, pronto a scattare tra il 2 e l'8 settembre con la fase a gironi di Milano. Gli Azzurri affronteranno la Francia in due amichevoli il 12 e il 16 agosto e disputeranno altre due partite di esibizione contro Germania e Repubblica Ceca nel torneo di Amburgo (19-20 agosto). Il mese si concluderà con le prime due gare della seconda fase delle qualificazioni per i Mondiali, contro avversari ancora da definire.

La scelta del Poz rompe in maniera netta con il recente passato e gli ottimi risultati raccolti dall'Italia di coach Meo Sacchetti, tornata a disputare i Mondiali nel 2019 dopo 13 anni di attesa e le Olimpiadi nella scorsa estate dopo un'astinenza ancora più lunga (17 anni, dall'argento di Atene 2004 con Pozzecco protagonista nelle vesti di giocatore). Il gruppo, ricostruito da Sacchetti attraverso un lungo percorso di coltivazione e responsabilizzazione della nuova generazione, potrebbe cambiare in maniera profonda rispetto a quello capace di concludere al quinto posto i Giochi di Tokyo. L'idea, nemmeno troppo velata, della FIP e del presidente, Gianni Petrucci, è quella di recuperare la generazione nata nella seconda metà degli anni '80 per un ultimo gran ballo azzurro.

