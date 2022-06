90-71 l'amichevole di lusso di Trieste fra Italia e Slovenia. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco, alla Fontecchio e gli elementi che hanno giocato la finale Scudetto tra Milano e Virtus Bologna, si devono arrendere ai campioni d'Europa 2017 che possono contare sui fratelli Dragic, Goran e Zoran, e soprattutto su Luka Doncic, Italia resiste poco più di un quarto (23-27 al 10'), poi l'esperienza e l'abitudine a giocare assieme degli ospiti viene fuori e nella ripresa non c'è più storia: il migliore è Tomas Woldetensae, 13 punti e anche una rubata a Luka con successivo canestro, bene Polonara, 12 punti e 10 rimbalzi, e buon debutto anche per il giovanissimo Leonardo Okeke, 7 punti. L'Italia paga le 20 palle perse, l'8 su 34 da tre e il 9 su 14 ai liberi (10 in meno tirati rispetto alla Slovenia, 19 su 24). Nelle file slovene ci sono 11 punti di Goran Dragic e 12 con 7 rimbalzi e 5 assist di Doncic che, pur essendo ben lontano dalla forma migliore, chiude con 4 su 12 al tiro in 23'. Ora Pozzecco dovrà fare le sue scelte in vista del nuovo raduno di lunedì a Brescia in vista della partita di Almere, in Olanda, di domenica 4 luglio contro i Paesi Bassi: quella sarà una gara che conta, anche se gli azzurri sono già qualificati alla seconda fase delle qualificazioni alla FIBA World Cup 2023 dopo l'esclusione della Russia. Si chiude con una sconfitta netta perl'amichevole di lusso di Trieste fra. Gli azzurri di, alla prima da ct nella sua città natale e con un gruppo sperimentale ancora senzae gli elementi che hanno giocato la finale Scudetto tra, si devono arrendere ai campioni d'Europa 2017 che possono contare sui fratelli, e soprattutto su aggregato in extremis e accolto come una rockstar dal pubblico dell'Allianz Dome. L'resiste poco più di un quarto (23-27 al 10'), poi l'esperienza e l'abitudine a giocare assieme degli ospiti viene fuori e nella ripresa non c'è più storia: il migliore è, 13 punti e anche una rubata acon successivo canestro, bene, 12 punti e 10 rimbalzi, e buon debutto anche per il giovanissimo, 7 punti. L'paga le 20 palle perse, l'8 su 34 da tre e il 9 su 14 ai liberi (10 in meno tirati rispetto alla Slovenia, 19 su 24). Nelle file slovene ci sono 11 punti die 12 con 7 rimbalzi e 5 assist diche, pur essendo ben lontano dalla forma migliore, chiude con 4 su 12 al tiro in 23'. Oradovrà fare le sue scelte in vista del nuovo raduno di lunedì a Brescia in vista della partita di Almere, in Olanda, di domenica 4 luglio contro i: quella sarà una gara che conta, anche se gli azzurri sono già qualificati alla seconda fase delle qualificazioni alladopo l'esclusione della

All'Allianz Dome va in scena la 23esima sfida tra Italia e Slovenia, la prima dal 2015 (9 successi per gli azzurri e 13 ko). Il primo canestro è una schiacciata in tap-in di Polonara, suo marchio di fabbrica, poi la Slovenia inizia a macinare gioco, Tobey schiaccia in alley-oop per il 7-7 e l'ex triestino Zoran Dragic fa bomba e contropiede per il 14-9. L'atteso Doncic osserva e sbaglia una schiacciata facile, nel frattempo Polonara e il debuttante Severini tengono gli azzurri a -2; il primo canestro di Luka è quello del 23-16, l'Italia non ci sta, risponde con Tonut e capitan Della Valle, e alla prima pausa è 27-23 per gli sloveni ancora con Tobey che vola sull'alzata di Goran Dragic. In avvio di secondo quarto la formazione di Sekulic scava il primo solco con le bombe di Dragic e Cebasek, e vola a +12 sul 37-25. L'Italia ha un buon impatto da Woldetensae e torna a -9 con Spissu e Polonara, però la Slovenia ha qualcosa in più, Doncic segna 5 punti in fila per il +13 e poi serve a Cebasek l'assist per il +16, 53-37, con sui si torna negli spogliatoi. Dopo 20' per gli azzurri pesano il 3 su 15 dall'arco e le 12 perse contro appena 5 degli avversari.

Nel terzo periodo la Slovenia riparte forte, Doncic firma assist e triple per il +21 sul 58-37, l'Italia reagisce con due bombe di Polonara e Spissu per il -16, ma da lì è un monologo degli ospiti: la squadra di Sekulic è un rullo, dilaga con anche l'impatto dei panchinari, e poi Zoran Dragic colpisce dall'arco per il +29 sul 77-48 con cui si va all'ultimo riposo. I 10' conclusivi vedono il debutto del giovane Leonardo Okeke, ex Casale e diretto a Tortona, che firma 7 punti, anche Woldetensae prosegue nella sua prova positiva, e alla fine l'Italia riesce almeno a ridurre il divario sotto i 20 punti, -19 sul 90-71.

Il risultato non è positivo però questo gruppo azzurro, staff tecnico compreso, era di fatto al debutto mentre dall'altra parte c'era una Slovenia reduce dal quarto posto alle Olimpiadi di Tokyo che può vantare un nucleo ormai consolidato da tempo, impreziosito dal ritorno di Goran Dragic e dalla presenza di Doncic. Da settimana prossima non si scherza più perchè per entrambe le formazioni le partite conteranno per davvero, anche per la Slovenia che sfiderà Croazia (30 giugno a Lubiana) e Svezia (3 luglio a Stoccolma) per strappare un pass per il Mondiale 2023.

Il tabellino

Italia - Slovenia 90-71

Italia: Spissu 8, Tonut 5, Polonara 12, Severini 7, Petrucelli 6, Della Valle 6, Flaccadori 5, Udom 2, Lever, Caruso, M. Vitali, Okeke 7, Akele, Woldetensae 13. All. Pozzecco.

Slovenia: G. Dragic 11, Muric 9, Tobey 6, Z. Dragic 8, Doncic 12, Rupnik, Nikolic 8, Blzic 6, Hrovat 6, Dimec 8, Glas 3, Macura 4, Cebasek 9. All. Sekulic.

